Как приготовить диетические сырники: рецепт от Аниты Луценко

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко поделилась рецептом вкусных сырников.
О том, как приготовить блюдо так, чтобы оно было диетическим, Анита рассказала на своей странице в Instagram.
"А вы знали, что скрепить сырники можно бананом вместо яйца?", — написала Луценко.
Ингредиенты:
Диетические сырники
Фото: instagram/anitasporty
2 пачки - творог (5 %)
1 шт. - яйцо
1 шт. - банан
1 ст.л. - мука
1 ч. л. - сахар
По вкусу - изюм
Способ приготовления:
Возьмите творог, добавьте к нему яйцо и банан, и перемешайте все вилкой. Далее добавьте муку и еще раз перемешайте.
Замочите изюм и добавьте к нему чайную ложку сахара. В готовую массу высыпьте изюм и накатайте шарики, присыпав мукой. Жарьте на кокосовом масле или запекайте в духовке.
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