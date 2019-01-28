Как приготовить диетические сырники: рецепт от Аниты Луценко

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко поделилась рецептом вкусных сырников.

О том, как приготовить блюдо так, чтобы оно было диетическим, Анита рассказала на своей странице в Instagram.

"А вы знали, что скрепить сырники можно бананом вместо яйца?", — написала Луценко.

Ингредиенты:

Диетические сырники Фото: instagram/anitasporty

2 пачки - творог (5 %)

1 шт. - яйцо

1 шт. - банан

1 ст.л. - мука

1 ч. л. - сахар

По вкусу - изюм Читайте: Быстро и вкусно: оригинальный рецепт винегрета от звездного кулинара

Способ приготовления:

Возьмите творог, добавьте к нему яйцо и банан, и перемешайте все вилкой. Далее добавьте муку и еще раз перемешайте.

Замочите изюм и добавьте к нему чайную ложку сахара. В готовую массу высыпьте изюм и накатайте шарики, присыпав мукой. Жарьте на кокосовом масле или запекайте в духовке.

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