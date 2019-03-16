Как приготовить быстрый завтрак: названы лучшие рецепты

Известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram топ-10 простых рецептов быстрого и полезного завтрака, которые позволят не пропускать самый главный прием пищи за день.
"Раз уж у нас зашла тема завтраков, то хочу поговорить про быстрые варианты. Ведь довольно часто бывает, что с утра времени нет и ты пьешь чай с печеньками, просто потому, что не успеваешь даже придумать, что поесть", – написала она.
Мюсли с йогуртом
Вкусные рецепты
Соединить йогурт с горсткой мюсли. Добавить фрукты и орешки. Получится насыщенный и питательный завтрак.
Овсянка с вечера
Похудение дома
Залить вечером овсянку кипятком, кефиром или йогуртом. Утром добавить сыр, мед, фрукты, ягоды и орехи.
Полезный бутерброд
Гастроном
На кусок цельнозернового хлеба добавить сыр, арахисовое масло, индейку или лосось, овощи. Можно выбирать ингредиенты, которые нравятся.
Бутерброд с творогом и зеленью
1000.menu
Можно смешать пастообразный творог с зеленью и специями и намазать на хлеб.
Смузи
Смузик
Это очень быстрый, простой и полезный напиток. Кефир залить в блендер, добавить свежие фрукты или ягоды, горсть овсянки или творога, взбить. Съесть можно ложкой или выпить.
Яйцо
1ZOOM.Me
Приготовить яйцо всмятку – легко и быстро. Добавить кусок сыра, овощи и ломтик хлеба. Получится полноценный сытный завтрак.
Лепешка с начинкой
Passion
В готовую лепешку для бурито или лаваш выложить все, что вздумается. В качестве соуса добавить йогурт или томатный соус.
Овсяноблин с сыром
Дзен
Смешать 50 грамм овсянки, 50 г кефира, сырое яйцо в миске. Получившуюся жидкость вылить на сковородку. Когда запечется с одной стороны, положить внутрь сыр.
Кекс в кружке
ХОЧУ.ua
В кружку добавить 25 г овсяных хлопьев и яйцо. Смешать ингредиенты и всыпать фрукты, ягоды и мед. Поставить на 2-3 минуты в микрововолновку на полную мощность.
Парфе
Простые рецепты
В пиалу или в бокал для десерта выложить слой мюсли. Смазать его йогуртом. Добавить ягоды. Повторить в том же порядке.
Не забудьте сохранить пост, эта информация полезна всем ❤️ Раз уж у нас зашла тема завтраков, то хочу поговорить про быстрые варианты. Ведь довольно часто бывает, что с утра времени нет и ты пьёшь чай с печеньками, просто потому, что не успеваешь даже придумать, что поесть. Делюсь с вами быстрыми завтраками: ✅Йогурт + горстка мюсли + фрукты/орешки ✅Запарьте овсянку с вечера(просто залейте кипятком или кефиром/йогуртом), утром добавьте сыр/мёд/фрукты/ягоды/орехи и получите отличный завтрак ✅Сделайте полезный бутерброд: возьмите кусок цельнозернового хлеба, добавьте сыр/арахисовое масло/индейку/лосось/овощи, то, что любите - и завтрак готов ✅Смешайте пастообразный творог с зеленью и специями и намажьте на хлеб ✅Взбейте смузи: нет ничего быстрее, чем закинуть в блендер кефир, свежие фрукты или ягоды, горсть овсянки или творога, взбить и съесть ложечкой или выпить. Мыть только придётся потом:) ✅Сварите яйцо. Если всмятку - то вообще быстро! Добавим кусок сыра, овощи, ломтик хлеба и вот полноценный завтрак ✅Возьмите готовую лепешку(для бурито или лаваш), положите внутрь все, что вздумается, в качестве соуса добавьте йогурт или томатный соус ✅Овсяноблин с сыром: тут все просто - 50 г овсянки, 50 г кефира, Яйцо, все смешиваем, выливаем на сковородку, внутрь кладём сыр ✅Кекс в кружке. Берём кружку, туда 25 г овсяных хлопьев и яйцо, смешиваем, добавляем фрукты/ягоды/мед и на 2-3 мин в микрововолновку на полную мощность ✅Парфе: сделаем красиво - слой мюсли, йогурта, ягод, и так повторить. Красиво и вкусно 👌🏻 ❤️А какие быстрые завтраки готовите вы?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала о популярных продуктах, которые вредны для организма.
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