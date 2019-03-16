Как приготовить быстрый завтрак: названы лучшие рецепты

Известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram топ-10 простых рецептов быстрого и полезного завтрака, которые позволят не пропускать самый главный прием пищи за день.

"Раз уж у нас зашла тема завтраков, то хочу поговорить про быстрые варианты. Ведь довольно часто бывает, что с утра времени нет и ты пьешь чай с печеньками, просто потому, что не успеваешь даже придумать, что поесть", – написала она.

Мюсли с йогуртом

Вкусные рецепты

Соединить йогурт с горсткой мюсли. Добавить фрукты и орешки. Получится насыщенный и питательный завтрак.

Овсянка с вечера

Похудение дома

Залить вечером овсянку кипятком, кефиром или йогуртом. Утром добавить сыр, мед, фрукты, ягоды и орехи.

Полезный бутерброд

Гастроном

На кусок цельнозернового хлеба добавить сыр, арахисовое масло, индейку или лосось, овощи. Можно выбирать ингредиенты, которые нравятся.

Бутерброд с творогом и зеленью

1000.menu

Можно смешать пастообразный творог с зеленью и специями и намазать на хлеб.

Смузи

Смузик

Это очень быстрый, простой и полезный напиток. Кефир залить в блендер, добавить свежие фрукты или ягоды, горсть овсянки или творога, взбить. Съесть можно ложкой или выпить.

Яйцо

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Приготовить яйцо всмятку – легко и быстро. Добавить кусок сыра, овощи и ломтик хлеба. Получится полноценный сытный завтрак.

Лепешка с начинкой

Passion

В готовую лепешку для бурито или лаваш выложить все, что вздумается. В качестве соуса добавить йогурт или томатный соус.

Овсяноблин с сыром

Дзен

Смешать 50 грамм овсянки, 50 г кефира, сырое яйцо в миске. Получившуюся жидкость вылить на сковородку. Когда запечется с одной стороны, положить внутрь сыр.

Кекс в кружке

ХОЧУ.ua

В кружку добавить 25 г овсяных хлопьев и яйцо. Смешать ингредиенты и всыпать фрукты, ягоды и мед. Поставить на 2-3 минуты в микрововолновку на полную мощность.

Парфе

Простые рецепты

В пиалу или в бокал для десерта выложить слой мюсли. Смазать его йогуртом. Добавить ягоды. Повторить в том же порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала о популярных продуктах, которые вредны для организма.

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