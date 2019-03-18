Как похудеть: 5 простых рецептов вкусных блюд

Наверное, каждый в своей жизни, хотел бы быть всегда в форме и иметь идеальную фигуру. При этом не заставляя себя отказываться от вкусной еды.
Поэтому издание BBC.com собрало топ-5 рецептов вкусных блюд, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.
Курица с луком-пореем
Ингредиенты:
Фото: www.bbc.com
2 шт. лука-порея
6 веточек тимьяна
4 зубчика чеснока
200 г редиса
4 шт. куриных грудок
4 ч.л. горчицы
40 г панировочных сухарей
20 г петрушки
½ столовой ложки оливкового масла
300 мл горячего куриного бульона
4 ст.л. крема фреш
по вкусу морская соль и черный перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 С. Поместите лук-порей, тимьян, чеснок, чечевицу и редис в жаровню — перемешайте. Далее сделайте четыре углубления в смеси. Поместите куриные грудки в углубления и покройте каждую грудку чайной ложкой горчицы.
Далее в небольшой миске смешайте панировочные сухари, петрушку, оливковое масло и морскую соль. Полейте этой смесью грудку, а также добавьте куриный бульон.
Жарьте в течение 35–40 минут. Затем смешайте с кремом и приправьте солью и перцем.
Баклажаны с моцареллой и зеленой фасолью
Ингредиенты:
Фото: www.bbc.com
2 шт. баклажанов
400 г оловянного нута
2 ст. л. оливкового масла
½ ч. л. морской соли
2 зубчика чеснока
175 г зеленой фасоли
125 г моцареллы
25 г панировочных сухарей
1 шт. красного перца чили
25 г свежей петрушки
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 220 С. Разрежьте баклажаны, сделайте отверстие в мякоти и положите в жаровню с нутом, оливковым маслом, солью и чесноком. Жарьте 20 минут.
Затем добавьте зеленую фасоль и смешайте. Покройте мясо баклажана моцареллой, щепоткой морской соли, панировочными сухарями и половиной перца чили. Готовьте еще 30 минут. Украсьте перцем чили и петрушкой.
Шакшуша
Ингредиенты:
Фото: www.bbc.com
2 шт. красного перца
2 шт. желтого перца
1 шт. красной луковицы
800 г томатов
1 шт. красного перца чили
1 ч.л. молотого тмина
1 ч.л. копченой паприки
2 ст.л. оливкового масла
4 шт. яйца
10 г кориандра
по вкусу морскую соль и черный перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 220 C. Поместите в большую жаровню перец, лук, баклажаны, помидоры, перец чили, специи и масло. Приправьте солью и перцем и помешивайте. Жарьте 25 минут.
Затем поместите жареные помидоры в миску и раздавите до консистенции густого соуса, используя деревянную ложку. Приправьте.
Сделайте четыре углубления в овощной смеси, используя заднюю часть ложки. Разбейте яйцо в каждую лунку и посыпьте немного солью и перцем. Выпекайте в течение 10 минут. Полейте соусом и приправьте кориандром.
Креветки тамаринда с грибами
Ингредиенты:
Фото: www.bbc.com
100 г пшеницы
1 зубчик чеснока
2 шт. луковицы
150 г грибов шиитаке
180 г сырых креветок
3 шт. пак чоя
1 ст. л. жидкого меда
1 ст. л. пасты тамаринда
10 г кориандра
корень имбиря
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 C. Смешайте в жаровне пшеницу, чеснок, зеленый лук и две трети имбиря с 200 мл воды. Сверху положите грибы. Накройте кухонной фольгой и запекайте 15 минут.
В миске смешайте креветки с оставшимся имбирем, затем накройте и поставьте в холодильник. В отдельной миске смешайте тамаринд с медом и отложите в сторону.
В жаровню добавьте пак чой и креветок и запекайте в течение 7–8 минут. Затем полейте все заправкой из тамаринда, посыпьте кориандром и сразу же подавайте.
Рыба с картофелем и с соусом песто
Ингредиенты:
Фото: www.bbc.com
640 г картофеля
2 шт. красного перца
2 шт. лаврового листа
2 зубчика чеснока
2 ст. л. оливкового масла
½ ст.л. хлопьев морской соли
120 г филе трески
черный перец
Для песто:
2 зубчика чеснока
25 г кедровых орехов
50 г свежих листьев базилика
5 ст. л. оливкового масла
25 г пармезана
1 ст. л. лимонного сока
½ ст.л. хлопьев морской соли
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 С. Затем в большой жаровне смешайте картофель, перец, чеснок, масло, соль и щепотку черного перца. Накройте кухонной фольгой и запекайте 1 час.
Сделайте песто: смешайте чеснок и кедровые орехи в кухонном комбайне. Добавьте базилик и оливковое масло, и перемешайте. Затем добавьте в пармезан лимонный сок и соль.
Положите треску поверх овощей и полейте каждое филе соусом песто. Выпекайте в открытом виде в течение 15 минут.
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