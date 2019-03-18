Как похудеть: 5 простых рецептов вкусных блюд

Наверное, каждый в своей жизни, хотел бы быть всегда в форме и иметь идеальную фигуру. При этом не заставляя себя отказываться от вкусной еды.

Поэтому издание BBC.com собрало топ-5 рецептов вкусных блюд, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.

Курица с луком-пореем

Ингредиенты:

Фото: www.bbc.com

2 шт. лука-порея

6 веточек тимьяна

4 зубчика чеснока

200 г редиса

4 шт. куриных грудок

4 ч.л. горчицы

40 г панировочных сухарей

20 г петрушки

½ столовой ложки оливкового масла

300 мл горячего куриного бульона

4 ст.л. крема фреш

по вкусу морская соль и черный перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 С. Поместите лук-порей, тимьян, чеснок, чечевицу и редис в жаровню — перемешайте. Далее сделайте четыре углубления в смеси. Поместите куриные грудки в углубления и покройте каждую грудку чайной ложкой горчицы.

Далее в небольшой миске смешайте панировочные сухари, петрушку, оливковое масло и морскую соль. Полейте этой смесью грудку, а также добавьте куриный бульон.

Жарьте в течение 35–40 минут. Затем смешайте с кремом и приправьте солью и перцем.

Баклажаны с моцареллой и зеленой фасолью

Ингредиенты:

Фото: www.bbc.com

2 шт. баклажанов

400 г оловянного нута

2 ст. л. оливкового масла

½ ч. л. морской соли

2 зубчика чеснока

175 г зеленой фасоли

125 г моцареллы

25 г панировочных сухарей

1 шт. красного перца чили

25 г свежей петрушки

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 С. Разрежьте баклажаны, сделайте отверстие в мякоти и положите в жаровню с нутом, оливковым маслом, солью и чесноком. Жарьте 20 минут.

Затем добавьте зеленую фасоль и смешайте. Покройте мясо баклажана моцареллой, щепоткой морской соли, панировочными сухарями и половиной перца чили. Готовьте еще 30 минут. Украсьте перцем чили и петрушкой.

Шакшуша

Ингредиенты:

Фото: www.bbc.com

2 шт. красного перца

2 шт. желтого перца

1 шт. красной луковицы

800 г томатов

1 шт. красного перца чили

1 ч.л. молотого тмина

1 ч.л. копченой паприки

2 ст.л. оливкового масла

4 шт. яйца

10 г кориандра

по вкусу морскую соль и черный перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 C. Поместите в большую жаровню перец, лук, баклажаны, помидоры, перец чили, специи и масло. Приправьте солью и перцем и помешивайте. Жарьте 25 минут.

Затем поместите жареные помидоры в миску и раздавите до консистенции густого соуса, используя деревянную ложку. Приправьте.

Сделайте четыре углубления в овощной смеси, используя заднюю часть ложки. Разбейте яйцо в каждую лунку и посыпьте немного солью и перцем. Выпекайте в течение 10 минут. Полейте соусом и приправьте кориандром.

Креветки тамаринда с грибами

Ингредиенты:

Фото: www.bbc.com

100 г пшеницы

1 зубчик чеснока

2 шт. луковицы

150 г грибов шиитаке

180 г сырых креветок

3 шт. пак чоя

1 ст. л. жидкого меда

1 ст. л. пасты тамаринда

10 г кориандра

корень имбиря

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 C. Смешайте в жаровне пшеницу, чеснок, зеленый лук и две трети имбиря с 200 мл воды. Сверху положите грибы. Накройте кухонной фольгой и запекайте 15 минут.

В миске смешайте креветки с оставшимся имбирем, затем накройте и поставьте в холодильник. В отдельной миске смешайте тамаринд с медом и отложите в сторону.

В жаровню добавьте пак чой и креветок и запекайте в течение 7–8 минут. Затем полейте все заправкой из тамаринда, посыпьте кориандром и сразу же подавайте.

Рыба с картофелем и с соусом песто

Ингредиенты:

Фото: www.bbc.com

640 г картофеля

2 шт. красного перца

2 шт. лаврового листа

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

½ ст.л. хлопьев морской соли

120 г филе трески

черный перец

Для песто:

2 зубчика чеснока

25 г кедровых орехов

50 г свежих листьев базилика

5 ст. л. оливкового масла

25 г пармезана

1 ст. л. лимонного сока

½ ст.л. хлопьев морской соли

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 С. Затем в большой жаровне смешайте картофель, перец, чеснок, масло, соль и щепотку черного перца. Накройте кухонной фольгой и запекайте 1 час.

Сделайте песто: смешайте чеснок и кедровые орехи в кухонном комбайне. Добавьте базилик и оливковое масло, и перемешайте. Затем добавьте в пармезан лимонный сок и соль.

Положите треску поверх овощей и полейте каждое филе соусом песто. Выпекайте в открытом виде в течение 15 минут.

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