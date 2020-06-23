Нельзя жертвовать частью себя ради сохранения отношений. Потому что они сохранятся в усеченном фальшивом виде и дискомфорт будет только нарастать. А пожертвованные (умерщвлённые) собственные интересы, взгляды, чувства – не окупятся. Построенная на таком фундаменте романтика все равно рухнет, только больно от этого будет жертвовавшему так, что он очень пожалеет:

что жертвовал собой;

что был не собой, играя роли;

что жутко вложился, а ничего не получил хотя бы примерно равноценного.

А вот другая сторона монеты. Если происходит переломный момент в отношениях – можно предложить себя и свое ощущение момента. Обменяться взглядами на это. И если партнер непреклонен – понять почему? Кто дурак в данном случае?

Тот, кто уперся, потому что интеллект недостаточно развит? Или тот, чьи особенности личности и души просто не могут нормально функционировать в сложившейся ситуации?

И нельзя принимать позицию того, кто тупее – ведь ему просто надо подрасти, развиться. Деградировать ради проблем в его развитии смысла нет – все равно всё рухнет, только останется ощущение замаранности идиотией.

И вот тут можно отступить, если ты другой. Не тот, кому комфортно будет продолжать общаться, не решив по-своему данную тему. Предложи, несколько раз предложи свой вариант. И если нет совпадений, компромиссов или натыкаешься на воинствующую недоразвитость с критикой твоей души… Забираем душу, тело, ее облачающую, и не калечим ни то, ни другое. Оно так будет лучше в итоге, чего бы прекрасного ни сулили попытки остаться.

Итого:

Нельзя жертвовать собой (предавать себя) ради сохранения отношений. Потому что именно эти жертвования будут болеть, создавать жуткие трагические ощущения, когда эти отношения рухнут. Если же не предал себя, остался собой даже ценой потери отношений – расставание будет легким и без драм. Проведенный вместе период останется приятным воспоминанием, которому можно будет улыбаться.

Это огромный контраст по сравнению с разрывом отношений, где ты изгалялся противно своей природе, абы сохранить/удержать/заинтересовать другого человека, каким бы ценным он ни казался. Ведь все то время подобными действиями ты подрывал и предавал собственную ценность.

Жертвенные отношения по завершении вспоминать даже не хочется, чтобы не тянуло в петлю. А те, где себя не предал – даже после окончания, продолжают насыщать жизнь.

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