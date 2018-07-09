Выйти замуж просто. Вы можете уже через несколько месяцев быть замужем, потому что мужчин, желающих быть в паре, так же много, как и женщин. Почему вы еще не там, при условии, что хотите, порассуждаем.

1. Свободных мужчин много. Если вы их не видите в своем окружении, это не значит, что их нет. Это значит, что у вас либо окружение такое, либо вы не туда смотрите. Вы не замужем, потому что уверены, что породистых псов разбирают щенками.

2. Любой мужчина вам не подходит, и это правильно. Однако, чем жестче и уже фильтр, тем меньше шансов найти подходящего человека. Иногда критерии фильтра оправданны, как, например, схожее мировоззрение, иногда - нет, как, например, разница в возрасте не больше пяти лет или национальность.

3. Вы боитесь. Может быть, того, что не знаете мужчин, что не ориентируетесь в отношениях, что не хотите повторения прошлого опыта. Вы не замужем, потому что боитесь близости и душевных ран, если не сложится.

4. У вас есть предубеждения по поводу мужчин. Вероятно, они достались вам по наследству: "всем мужикам одно надо", "мужчины любят только молодых", "мужчины не хотят серьезных отношений", в конце концов, "все мужики - сво..."

5. У вас есть предубеждения по поводу себя. Вероятно, вы живете с ними с детства - кривые ноги, большая попа, непропорциональная фигура, слишком умная, не очень далекая и тому подобное. Сейчас к ним присоединилось: "после тридцати женщина похожа на каракатицу", "после сорока ты уже никому не нужна", "полно молодых и красивых" и так далее.

6. Замуж выходят одни и те же. Почему? Потому, что у них есть убеждение - "если я этого сама не захочу, я никогда не буду одна". Эти женщины уверены в своей женской силе, уникальности и притягательности для мужчин в любом возрасте. Даже, несмотря на то, что с возрастом количество женщин, в целом, превосходит количество мужчин, у этих женщин всегда есть поклонники. С убеждениями "мне уже поздно" или "кому я нужна", или "я больше никого не найду" просто жить тяжело, не то, что пару найти.

7. Вы хотите больше, чем можете дать. Пресловутое "чтобы выйти замуж за короля, надо быть принцессой" работает. Бывает, и золушки выходят за принцев, но не забывайте, кем золушка была на самом деле. Адекватность и соразмерность - залог успеха, и тут уж без честного знания себя никуда.