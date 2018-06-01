Ученые обнаружили смертельную опасность разводов

Американские исследователи пришли к выводу, что развод супругов негативно отражается на здоровье и даже может существенно сократить продолжительность жизни.

Для подтверждения теории ученые провели эксперимент, в котором приняли участие около шести тысяч добровольцев. Более 900 из них были разведены или никогда не были женаты. Медики проанализировали их физическую активность, состояние здоровья и наличие вредных привычек, пишет Tech Times.

Психологи из Аризонского университета назвали несколько возможных причин столь негативного влияния разводов на здоровье обоих супругов. Эксперты убеждены, что, скорее всего, это связано с курением, употреблением спиртных напитков и снижением физической активности. Дело в том, что разведенные люди часто впадают в депрессию и равнодушно относятся к своему здоровью, а также более подвержены вредным привычкам.

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В итоге риск преждевременной смерти в одиноких людей оказался на 46% выше, чем у женатых. Более того, разведенные женщины намного ниже оценивали свое благополучие.

Стоит отметить, что практически все одинокие люди были не удовлетворены своей жизнью и ленились заниматься спортом. Также они чаще курили, что негативно отражалось на состоянии их легких.

По мнению автора исследования, люди как правило следят за здоровьем своих вторых половинок, пытаются уговорить их избавиться от вредных привычек. После развода этот важный социальный контроль утрачивается.

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