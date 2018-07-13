Муж подруги укатил в командировку, оставив ее на две недели в гордом одиночестве. В куллере в его отсутствие кончилась вода, и пришлось вызывать доставку.

Дальше со слов подруги.

Внезапно в дверь вваливается усатый детина под два метра ростом, ставит воду и плюхается пятой точкой на табуретку прямо посередине кухни.

- Ну что, хозяйка, тяжело тебе одной, без мужика? – внезапно вопрошает посетитель. И не дождавшись ответа, продолжает сам с собой: - Тяжело!

- Полку прибить некому! Шкафчики вон, покосились. Ласки-то, поди, давно не было?! – с подозрением посмотрел он на ошалевшую женщину. – Давно, сам вижу…

- Ты, если что, не стесняйся! Обращайся, помогу, по мужской части! – продолжил он с плотоядной ухмылочкой.

Подруга опомнилась, резко выставила доставщика за дверь, и начала звонить нам – что это было?

У другой знакомой муж вошел в кризис среднего возраста и начал гулять. Не то, чтобы тихо погуливать, а прямо нагло пропадать из дома, появляться с новой пассией в общественных местах, и всякое такое прочее. Женщина, естественно, подала на развод, тем более что дети уже были самостоятельными. И вдруг она с удивлением почувствовала огромное облегчение.

- Ты знаешь, я встала утром, и поняла, что совершенно свободна. Я резала себе салат, приготовленный по всем заветам правильного питания, вместо жарки котлет. Я вымыла за собой только одну красивую фарфоровую тарелку, а не горку образовавшейся в мойке посуды. Я засыпала на тонких дорогих простынях, и никто не смотрел телевизор и не чавкал громко чипсами. Я была совершенно счастлива.

Женщина чувствовала себя полновластной хозяйкой квартиры (добрачная собственность), завела новых знакомых и даже мужчину "для души" и встреч 2 раза в неделю. Правда, съезжаться – ни с кем не съезжалась. Не хотелось уже, так понравилась ей свобода. Но вдруг на ее пороге появился бывший.

Новости Как мужчинам нельзя знакомиться

Что-то не заладилось у него с новой пассией, и хотя прошло уже три года, он чувствовал себя в полном праве вернуться к родным пенатам.

- Я вообще не понимаю, зачем ты подала на развод! – сказал он бывшей жене с обидой. - Ну, погулял бы я, да и вернулся. Подумаешь. Зато мужчина был бы в доме и муж в паспорте. А так вот теперь живешь одна, разведенкой. Никому не нужна.

Он никак не ожидал, что сцена "возращение блудных штанов" может с треском провалиться.

Еще один товарищ, бывший, допустим, одноклассник, узнал, что незамужняя подруга после нескольких лет жесткой экономии приобрела квартиру.

- Передай ей, что я невесту ищу! – сказал он с важностью. – Может быть, что-то у нас и получится.

- Хм. А почему твое желание жениться, да еще именно на ней, так странно совпало с приобретением жилья?

- Так, а чего тут думать? Я – мужчина, она – женщина, к тому же немолодая. Ей муж нужен, и есть, где жить.

- А если она тоже ищет кого-то с квартирой? – осторожно спросила я.

- Ты это не путай. Мужик это работник, а баба его деньги только на тряпки тратит. Так что мужичок и без квартиры может быть…

Вот я думаю – откуда эта замутненная уверенность в необходимости штанов? Не любимого человека, не партнера, не любовника, а просто штанов? Все равно каких, лишь были?