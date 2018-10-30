Я много лет исследую не только поведение женщин в разных контекстах жизни, состояние – причины и следствия ситуаций, и в том числе помогаю женщинам расставаться со многими болезнями, исключая и оперативное вмешательство, а и много лет посвятил изучению и ответу на вопрос – ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Ответы на этот вопрос получал очень необычными случаями в жизни и способами, и некоторые мои откровения сейчас, даже многих из вас приятно шокируют. И вполне может быть, что мои знания вам помогут раскрыть еще больше и своих знаний в данном контексте.

Наверняка вы тоже когда-нибудь задавали себе этот вопрос, как и я.

Друзья! Прошу вас, пожалуйста, дочитайте до завершения. Хочу МАКСИМАЛЬНО поделиться с вами очень ценным для вас из личного опыта.

До 20 лет я не задавал себе вопрос – ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? Мне казалось, что все и так ясно: Нравится девочка, влечет тебя к ней – значит, любишь, не нравится, не влечет тебя к ней – значит, не любишь. Все просто, как мне тогда казалось. Да и, наверное, что этим вопросом больше девочки интересуется, и не мальчиковая эта тема, - на тот момент думал я.

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Сегодня мне 38 лет, а после завтра уже исполнится 39. С 20 лет до сегодня я получил ответы ПРО ЛЮБОВЬ и ее значение в ТРИ разных жизненных этапа: в 20 лет, в 21 год, в 34 года.

ОТВЕТ №1 пришел в моем авторском стихотворении, которое написал и назвал "ОБЛАКА ЛЮБВИ". Оно некому не посвященное. Перед стихотворением спросил себя впервые и начал размышлять – ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? И через некоторое мгновение пошел поток невероятных мыслей, и сама рука сразу же взяла лист бумаги и ручку, и начала писать:

Где-то там далеко,

В облаках белоснежных,

Мы с тобою летим,

Ударяемся нежно.

А вокруг пустота,

И нет солнца над нами,

И лишь только Земля,

Где-то там под ногами.

Мы летим и летим,

Плавно машем руками,

И Любви сладкий дым,

Появился над нами.

Неземная Любовь,

В наших Душах пылает,

Ее жаждущий вкус,

На Земле не узнают.

Мы лишь только одни,

Любви розы срываем,

Мы не люди Земли,

Их бросать мы не станем.

Это сказочный мир,

Этот рай поднебесный,

Нас он крепко спленил,

О оставил нас вместе.

Денис Левчук (14.12.2000)

ОТВЕТ № 2 , который ко мне пришел через год после этого стихотворения.

Проснулся утром. Было около 8-и. Минут 5-10 лежу в кровати с открытыми глазами, смотря на окно впереди моей комнаты. И тут резко, меня как уже нет в этой комнате, и уже другая картинка, другая реальность, другое измерение. Я не могу объяснить, как это случилось, но, то, что зачем-то оно, и не просто так – это точно. Понял, что каким-то образом ощутил себя вне тела. Передо мной и в пространстве вокруг все было в темно-сероватом тоне. Себя не видел, ни одной части тела, а просто видел то, что впереди и вокруг меня. Такое было ощущение, что есть только твой взгляд, при этом ты даже своих глаз не видишь. Ты, как частица какого-то атома, или не ясно чего конкретно, но точно частица чего-то. Более того, ты не мужчина и не женщина, у тебя вообще нет ощущения принадлежности, к конкретному полу человека. Ты, как сущность, которая не имеет пола. Внутри темно-серого фона я увидел большой круг, и меня очень медленно по чуть-чуть приближало к нему. Расстояние не мог измерить, но круг был близко. Это как, луна тоже кажется, что близко, а если от земной реалии смотреть - она очень далеко.

Этот круг был в разных ярких цветовых оттенках. Внутри него был туннель, как путь. Вход в него видел, а внутри там не знаю и где завершение, не входил. Мое приближение в какой-то момент остановилось к этому кругу, и начал чувствовать потрясающие ощущения, и ко мне начали приходить мысли. Это было тааакое ощущение благодати, радости, добра, легкости, свободы, что уменя все есть, и мне ничего не хочется, - что я такого никогда ранее не ощущал на земле, ни в себе, ни в других людях.

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В тот момент, ощутил, что в этом состоянии можно видеть все и всех, и быть со всеми людьми на контакте, во взаимодействии и влиять на все происходящее вокруг тебя. Нет ничего тайного для меня ни в себе, ни в людях, ни в мире, который внизу, все открыто, все прозрачно. Я был уверен, что если я вернусь обратно на Землю в этом состоянии – люди сами мне дадут все что, если я захочу, но в том – то все и дело, что у меня это все было, и я ничего не хотел, что им нужно и необходимо в жизни. Эти люди, будут хотеть к тебе прикоснуться, потому что в шоке от твоей силы. Они не видели на Земле такой. От ОДНОГО лишь прикосновения к тебе в таком твоем состоянии – слепой зрячим станет, и любой больной выздоровеет. В тот момент я был уверен, что моей силы хватить на всех людей земли, чтобы обнять их, любить их без каких-либо ограничений и условностей. Для меня все были одинаковые, я ощущал единство со всеми, все любимые, все родные. Я тут не могу передать всю полноту тех приятных ощущений, которые пережил тогда. В тот же момент, я начинал сравнивать состояние, в котором я сейчас ВВЕРХУ, и в каком состоянии люди ТАМ – внизу. У меня возникло чувство сострадания, сопереживания к людям, потому что, там, на Земле, о Господи, сколько зла, ненависти, ревности, гнева, боли, страданий. Я начал понимать, что скоро снова вернусь - на эту Землю. И, честно, мне этого тогда очень не хотелось, ибо у меня нет этой боли, но понимал, что этот возврат неизбежен.

02.02.2018 я коротко описал один из фрагментов своего состояния, в котором находился тогда:

"Когда из Небес я видел Землю, воспринимал ее кипящим адом, прожжённую огнем зависти, подлости, ненависти, злости. Невозможно передать тот уровень сострадания, который пронизывал меня, и я понимал, что скоро сюда вернусь, и хотел/хочу, чтобы слез стало намного меньше. Земля вся слезами залитая, когда видел ее сверху".

В этот момент, Друзья, именно ДА, я находился в совершенном состоянии Любви, и пережил его. Меня, как на экскурсию зачем-то отправили.

Более того, получив этот опыт, имею все основания заявить полученные некоторые инсайты:

- Любовь – это не эмоция, и не чувство, а СОСТОЯНИЕ. Почему состояние? Об этом я подробно напишу в ответе №3 ниже.

- В совершенном состоянии Любви человек приходит в этот мир с рождения и находиться в нем считанные мгновения после рождения, и когда умирает человек, он входит в это состояние сразу же после смерти. Иногда это состояние люди получают в момент клинической смерти. У меня не было клинической смерти, а что-то необыкновенное, что и сам до этих пор не могу объяснить КАК это произошло.

ОТВЕТ №3 В 34 года ко мне внезапно, приходит вот эта мысль: Любовь – это базовая ценность состоятельности человека, которая отображает его целомудрие.

Рассуждаю сам с собой, спрашиваю у себя: Денис, если ты говоришь, что Любовь – это базовая ценность СОСТОЯТельности человека, тогда очевидно, что эта БАЗА из-чего-то еще состоит? Правда же? И, наверняка в ней есть какие-то ПОДценности, не так ли? ДА, - говорю. Они и ведут человека к ЦЕЛОСТНОСТИ, то есть к целомудрию.

Хорошо. Тогда, какие это подценности? - задал я себе следующий вопрос.

И тут ко мне приходят образы 7 ОБЛАКОВ, которые соединились в единый круг, внутри которого – образ сердца. Более того, на каждом из этих облаков было написано название и цифра, и они сформировались в такой последовательности не случайно:

1 облако – ПРОЩЕНИЕ;

2 облако – БЛАГОДАРНОСТЬ;

3 облако – СВОБОДА;

4 облако – ВЕРА;

5 облако – ИСКРЕННОСТЬ;

6 облако – ЕДИНСТВО;

7 облако – УВАЖЕНИЕ (почитание).

Конечно, я могу целую лекцию провести на тему любви, и детально рассказать связь, и зачем мне проявило, например НЕ СЛУЧАЙНО прощение на 1-е, а не на 4-е место, искренность на 5-м, а не на 1-м, и другие. В этой статье точно не опишу многие интереснейшие детали. Кроме того, эту последовательность уже неоднократно применял ранее, когда расставался с некоторыми болезнями в прошлом. Она для меня уже, как одна из техник, улучшения здоровья и качества жизни.

В 2017 году я написал: Нам всем до Любви, как до луны допрыгнуть.

Теперь вы понимаете, почему…, и где люди, а где любовь.

Но, увеличивать состояние любви, раскрывать его, мы – можем. Оно есть в каждом из нас, но его разный уровень раскрытия.

Теперь вы понимаете и то, что если в этот мир придет человек в 100% состоянии любви, его основная масса людей земли не своего точно примут, некоторые его назовут и шизофреником, а некоторые просветлеют и приятно прозреют, а некоторые даже могут захотеть убить такого человека, ибо он, как нарушитель привычного КОМФОРТА в их системе.

Любви ВСЕМ нам!