Компромисс в отношениях: 4 ситуации, когда нужно сказать 'нет' партнеру

Хорошие отношения в паре иногда требуют определенных жертв, но это не значит, что ради них нужно полностью забыть о собственных ценностях и интересах.

О четырех ситуациях, в которых ни в коем случае нельзя идти на компромисс с партнером, рассказало издание WomanHit.

Когда вас пытаются унизить

Если партнер регулярно пытается задеть вас, говорит, что вы ничего не стоите, ваше хобби скучное, а работа неперспективная, стоит задуматься над вашими отношениями. Не нужно соглашаться на "компромисс", в котором вы лишаете себя любимого занятия только потому, что партнер этого хочет. Не забывайте, что мужчина, может уйти в любой момент, и тогда вы рискуете остаться без источника дохода и крыши над головой.

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Когда ваши взгляды на будущее не сходятся

Например, если вы хотите детей, а ваш мужчина нет, или наоборот, не стоит соглашаться на компромиссы: "давай через год", или "еще один проект, а потом родим" – они ни к чему хорошему не приведут. Ведь заставить захотеть ребенка нельзя, поэтому через какое-то время партнер придумает новую причину отложить беременность.

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Когда за вас решают, с кем общаться

Если мужчина говорит, что подруги вам неровня и разрешает с ними видеться при условии, что он будет присутствовать – это не компромисс, а ущемление. Не стоит идти ни на какие соглашения касательно близких людей – только вы сами решаете, когда и с кем хотите общаться.

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Правила устанавливаются только для вас

Например, вам нельзя встречаться с подругами по выходным, ходить в клубы, одеваться "вызывающе". Но при этом партнер абсолютно свободно может ходить в бары с друзьями, или ездить на рыбалку. Здесь нет компромисса, только ненужная жертвенность со стороны девушки. Необходимо в начале отношений установить личные границы, а если не получилось это сделать, заканчивать их.

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