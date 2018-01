Новогодняя или сезонная депрессия.

Часть 2. Часть 1 здесь.

Сегодня мы поговорим о новогодней депрессии.

Новогодняя депрессия.

Здесь всё просто.

После любого ажиотажа и нагнетания наступает разрядка - момент смены года. Короткое празднование позади. Недоеденные салаты убираются в холодильник.

Так как некоторые граждане скупают и готовят на новый год еду в промышленных размерах, то несъеденная часть новогоднего меню не у всех вмещается в холодильники. Благо есть балконы. Гости, если таковые имеются, расходятся.

Очередное ожидание сказки осталось ожиданием. Наступила реальность.

У некоторых людей за предновогодним напряжением и усталостью не приходит расслабление, а наоборот наступает ощущение опустошения и ещё большей усталости.

Усталость не только физическая, но и эмоциональная.

Новогодняя депрессия вызвана разочарованием, наступающим вслед за ожиданием сказки, чудес и волшебства. Мы получили эту иллюзию с воспитанием - чудеса, дед мороз, он же санта Клаус, он же Миколай. Даже те, кто уже как-то привык смотреть на окружающий мир с долей здорового прагматизма, подсознательно могут ждать волшебства.

В Фейсбуке в предновогодние дни я наткнулась на видеоролик. Его публиковали многие мои друзья.

Ролик из серии "Sell me a story...” вместо "Tell me a story...”.

Яркая иллюстрация того, как люди пытаются за деньги купить и создать себе эту самую волшебную сказку раз в году.

В этом ролике был показан реальный дом, украшенный мужчиной до такого форменного аляповатого безобразия, что в нём не было живого места.

Это не дом, а - гипертрофированная деревня Санты.

В каждой комнате стояли вычурные ёлки, повсюду были украшения и киллометры гирлянд и мишуры.

Я тогда подумала, что в этом доме живут очень одинокие и на всю голову волшебные люди...

Грустно им сперва изо всех сил устраивать самим себе волшебную сказку раз в году, а потом разбирать все эти бесконечные ёлки и декорации с осознанием того, что волшебство так и не произошло...

Новогодняя депрессия. Что делать? Прежде всего очень желательно понять, что чудо не происходит по заказу у всего населения массово в один и тот же день. Волшебство не наступит просто оттого, что ты украсил дом не только не хуже, а в разы лучше, чем у соседей. Семейные традиции создаются годами, десятилетиями. Замечательно, если в твоей семье они есть. Но если их нет, то тепло семейного очага не появится по умолчанию, если ты превратишь своё жилище в деревню Санта Клауса.

Если ты чувствуешь грусть и разочарование после нового года, то просто проанализируй свои ожидания от этого праздника.

Возможно они были слишком далёкими от реальности.

Зачастую то, чего ты так ждал, не представилось возможным реализовать.

Поэтому испытывать грусть в такой ситуации нормально.

Сделай выводы и скорректируй свои ожидания на следующий новый год.

Возможно ты против своей воли был вовлечён в новогоднюю суету, а возможно тебя "затащили" в компанию не близких тебе людей, в которой ты быть не хотел.

А может к тебе в гости неожиданно нагрянул "человек-праздник" и причинил тебе радость и счастье, потому что считает это своим святым долгом.

Человек-праздник ушёл с глубоким чувством удовлетворения и выполненного долга, а ты остался с чувством усталости, опустошения и горой немытой посуды.

Сделай выводы и в следующем году встреть новый год так, как хочешь ты. Установи границы и не позволь окружающим людям навязывать тебе то, что тебе триста лет не надо. Просто будь собой. Встреть следующий новый год с теми, с кем ты хочешь быть. Встреть его так, как хочешь ты.

Дальше будет.

В следующей статье я расскажу о постновогодней депрессии.

Обратная связь, комментарии, обсуждения очень приветствуются.