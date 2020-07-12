Как начать решительные действия в жизни: 4 простых совета психолога

Чтобы выйти на новый уровень, нужно настроиться на перемены. Иллюстративное фото / Pixabay

Чтобы начать решительные действия в жизни и направить ее в лучшую сторону, следует соответствующе настроиться.

Так считает психолог Наталья Холоденко. В своем Instagram она дала несколько рекомендаций, призванных помочь выйти на новый уровень.

Что нужно делать для решительных перемен в жизни:

1. Монотонно выполнять действия, необходимые для решения задачи: например, делать зарядку каждое утро, если мечтаете о похудении, или публикацию ежедневно, если хотите научиться писать.

2. Принятие ситуации. Иногда люди прячутся в ситуации, когда не выполняют должного: не отвечают на звонки и т.д. Попытка избежать ответственности лишь усугубляет конфликт.

3. Работайте над тем, что вам понятно и доступно. К примеру, делайте уборку до блеска, а когда надоест, – появятся идеи о деле вашей мечты. Процесс качественной работы улучшает отношения с миром, отмечает психолог.

4. Наблюдайте за людьми, органичными в своем, пусть и небольшом, но положительном результате. Они очень вдохновляют.

"Если ты хочешь больше зарабатывать – не смотри только на страницы очень состоятельных людей, поищи тех, кто смог из хобби сделать приятный заработок. Дойдешь до уровня – поменяешь объект наблюдения", – рекомендует психолог.

Ранее OBOZREVATEL публиковал психологический тест всего на одну минуту: какой вы человек.