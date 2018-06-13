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Эксперт по языку тела объяснил отношение принца Чарльза к Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Телевизионный эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение принца Чарльза в то время, когда королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца в честь дня рождения королевы Елизаветы. Оказалось, что отношение принца к Меган Маркл и Кейт Миддлтон отличается, сообщает издание Express.

На празднике принц Чарльз, который занял место в первом ряду, несколько раз оборачивался к Меган Маркл. Эксперт отметил, что вести неформальную беседу и шутить ему комфортнее в компании Гарри и Меган.

Члены королевской семьи

Фото: Getty

По мнению эксперта Меган также использует сигналы тела, которые льстят ее собеседникам. Сообщается, что Меган стремится всячески сблизить Чарльза и Гарри. Это чувствует и Чарльз.

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Между Кейт Миддлтон и принцем Чарльзом также есть симпатия. Но в компании Гарри и Меган принц Чарльз чувствует себя более свободно и раскованно, чем в обществе старшего сына и его супруги. Важную роль играет тот фактор, что принц Уильям – второй в очереди на престол. Его поведение и манеры должны быть безупречны.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что стало известно, почему принцесса Шарлотта расплакалась на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour.

Персоны
Меган МарклКейт Миддлтонпринц Чарльз
Место
Великобритания
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