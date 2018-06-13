Эксперт по языку тела объяснил отношение принца Чарльза к Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Телевизионный эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение принца Чарльза в то время, когда королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца в честь дня рождения королевы Елизаветы. Оказалось, что отношение принца к Меган Маркл и Кейт Миддлтон отличается, сообщает издание Express.

На празднике принц Чарльз, который занял место в первом ряду, несколько раз оборачивался к Меган Маркл. Эксперт отметил, что вести неформальную беседу и шутить ему комфортнее в компании Гарри и Меган.

Члены королевской семьи Фото: Getty

По мнению эксперта Меган также использует сигналы тела, которые льстят ее собеседникам. Сообщается, что Меган стремится всячески сблизить Чарльза и Гарри. Это чувствует и Чарльз.

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Между Кейт Миддлтон и принцем Чарльзом также есть симпатия. Но в компании Гарри и Меган принц Чарльз чувствует себя более свободно и раскованно, чем в обществе старшего сына и его супруги. Важную роль играет тот фактор, что принц Уильям – второй в очереди на престол. Его поведение и манеры должны быть безупречны.

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