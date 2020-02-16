Что выдает шизофреника: как определить расстройства психики по пунктуации

Оказывается, не только по почерку можно судить о сущности человека. По мнению специалистов, психические расстройства может выдать и то, как человек расставляет знаки препинания.

Так, у психиатров даже есть обозначающий такое заболевание диагноз, именуемый шизофренической пунктуацией. Подробнее о нем – далее в материале OBOZREVATEL.

фото: pixabay.com

По мнению графологов, если человек ставит точки вместо запятых, он, скорее всего, обладает четким, хорошо структурированным мышлением.

Использование точки с запятой может характеризовать человека как педантичного, стремящегося точно передать информацию.

Частое употребление восклицательных знаков в письме говорит о "горячем" темпераменте, вопросительных знаков – о неуверенности в себе.

фото: pixabay.com

Вышеперечисленные особенности относятся к области психологии. Однако есть и такие признаки расстановки знаков препинания, которые могут свидетельствовать о наличии психических расстройств, в частности, о так называемой "шизофренической пунктуации".

Так, психически нездорового человека могут выдать многоточия, если он использует короткие бессвязные предложения, изобилующие этим знаком препинания.

Длинные и витиеватые предложения, в которых вместо других знаков препинания человек активно использует многоточия, также говорят о психическом расстройстве.

фото: pixabay.com

Отметим, что диагноз, естественно, может поставить только квалифицированный специалист. Бывает, что большим количеством многоточий человек просто пытается скрыть то, что он недостаточно грамотен. Но не исключено также, что это может быть признаком начала заболевания шизофренией.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 6 главных ошибках, убивающих отношения.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!