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16 февраля • обновлено в 20:28
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/ Психология

Что выдает шизофреника: как определить расстройства психики по пунктуации

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Оказывается, не только по почерку можно судить о сущности человека. По мнению специалистов, психические расстройства может выдать и то, как человек расставляет знаки препинания.

Так, у психиатров даже есть обозначающий такое заболевание диагноз, именуемый шизофренической пунктуацией. Подробнее о нем – далее в материале OBOZREVATEL.

Что выдает шизофреника: как определить расстройства психики по пунктуации

фото: pixabay.com

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По мнению графологов, если человек ставит точки вместо запятых, он, скорее всего, обладает четким, хорошо структурированным мышлением.

Использование точки с запятой может характеризовать человека как педантичного, стремящегося точно передать информацию.

Частое употребление восклицательных знаков в письме говорит о "горячем" темпераменте, вопросительных знаков – о неуверенности в себе.

Что выдает шизофреника: как определить расстройства психики по пунктуации

фото: pixabay.com

Вышеперечисленные особенности относятся к области психологии. Однако есть и такие признаки расстановки знаков препинания, которые могут свидетельствовать о наличии психических расстройств, в частности, о так называемой "шизофренической пунктуации".

Так, психически нездорового человека могут выдать многоточия, если он использует короткие бессвязные предложения, изобилующие этим знаком препинания.

Длинные и витиеватые предложения, в которых вместо других знаков препинания человек активно использует многоточия, также говорят о психическом расстройстве.

Что выдает шизофреника: как определить расстройства психики по пунктуации

фото: pixabay.com

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Отметим, что диагноз, естественно, может поставить только квалифицированный специалист. Бывает, что большим количеством многоточий человек просто пытается скрыть то, что он недостаточно грамотен. Но не исключено также, что это может быть признаком начала заболевания шизофренией.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
болезнь Психология
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тризуб, жовто-блакитный флаг, выкрикивание "Слава Украине!", использование оборотов вроде "Русь-Украина".
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
а еще можно определить по именам, которыми обзавелись здешние алкоголики - Он Алекс, Тарас Бор, Джонсон Саймон Фуфел, Чан Джеки, например сегодня " ну а как с етой икакой типа шредер или на сегодня ангела меркель.или пес шелудивый макрон им то как без деньги парашинской.мир че невидет что путя-тобиш х...о их купил оптом " Таких здесь много, но скорей всего - это просто не успевают проспаться...а здесь - можно выплеснуть....
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это говорит о безграмотности, а не о психическом отклонении
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