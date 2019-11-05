6 ноября — День иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость": что нельзя делать

6 ноября все православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что значит этот день для истории.
6 ноября в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". Это одна из самых широко почитаемых чудотворных икон Богоматери. На иконе изображена Дева Мария в окружении скорбящих людей и ангелов, которые совершают от ее имени благие дела.
Впервые как чудотворная икона проявила себя в 1688 году. Тогда Пресвятая Богородица исцелила неизлечимо больного человека.
Народные приметы на 6 ноября
Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года.
Упасть в яму – на долгую и счастливую жизнь.
Что нельзя делать в этот день
Нужно быть очень осторожным. Разбить случаной посуду - к чьей-то смерти в течении года.
Разбить зеркало - к большой беде.
Родились 6 ноября
1907 - Владимир Рапопорт, советский кинооператор и режиссер.
Владимир Рапопорт
1955 – Мария Шрайвер, американская журналистка и публицист, экс-жена Арнольда Шварценеггера.
Мария Шрайвер
1988 – Эмма Стоун, американская актриса.
Эмма Стоун
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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