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10 сентября • обновлено в 22:46
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/ Женский журнал

Назван самый модный цвет 2020 года

5.4т Читать материал на украинском

Премиальный бренд лакокрасочных покрытий Dulux объявил цвет 2020 года.

Его презентацию опубликовали на YouTube во вторник, 10 сентября. "Представляем цвет 2020 года по версии Dulux: пастельный зеленый, навеянный утренним небом, — "Мирный Рассвет" (Tranquil Dawn)", — гласит описание ролика.

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На сайте Dulux говорится, что этот универсальный оттенок можно использовать в интерьере пространства для отдыха или игры, а также для "творчества и поиска смысла".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Победителем стал оттенок "эспрессо". По мнению модных экспертов, он объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.

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Персона
Наташа Королева
Место
Россия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пронесло хоть не год ссаной тряпки.
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CARGO 100
CARGO 100
Красиво, конечно, но синего малость не хватает и чуть-чуть жёлтенького внизу ...
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