Маркл обвинили в оскорблении Елизаветы II: в чем причина

Отец Меган Маркл Томас считает, что его дочь оскорбила Елизавету II и британский народ.

Такое заявление мужчина сделал в комментарии изданию Daily Mail.

Меган Маркл Getty

В частности, Томас убежден, что Маркл не должна была публично перечить королеве и заявлять о том, что они могут использовать слово "королевский" в коммерческой деятельности.

"Я сейчас очень расстроен из-за Меган и Гарри. Я не думаю, что они имеют право использовать слово Royal. Я не считаю, что они имеют право говорить с королевой в таком тоне. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа. Моя дочь бросила меня за день до свадьбы, она бросила мою семью, она бросила семью Дории, она бросила каждую семью, а теперь она бросает британскую семью", – говорит мужчина.

Томас Маркл Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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