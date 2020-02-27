Маркл обвинили в оскорблении Елизаветы II: в чем причина

Отец Меган Маркл Томас считает, что его дочь оскорбила Елизавету II и британский народ.
Такое заявление мужчина сделал в комментарии изданию Daily Mail.
Меган Маркл
Getty
В частности, Томас убежден, что Маркл не должна была публично перечить королеве и заявлять о том, что они могут использовать слово "королевский" в коммерческой деятельности.
"Я сейчас очень расстроен из-за Меган и Гарри. Я не думаю, что они имеют право использовать слово Royal. Я не считаю, что они имеют право говорить с королевой в таком тоне. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа. Моя дочь бросила меня за день до свадьбы, она бросила мою семью, она бросила семью Дории, она бросила каждую семью, а теперь она бросает британскую семью", – говорит мужчина.
Томас Маркл
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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