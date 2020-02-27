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27 февраля • обновлено в 09:34
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/ Женский журнал

Маркл обвинили в оскорблении Елизаветы II: в чем причина

3.1т
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Отец Меган Маркл Томас считает, что его дочь оскорбила Елизавету II и британский народ.

Такое заявление мужчина сделал в комментарии изданию Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Стало известно, когда Маркл и Гарри окончательно лишатся титулов

В частности, Томас убежден, что Маркл не должна была публично перечить королеве и заявлять о том, что они могут использовать слово "королевский" в коммерческой деятельности.

"Я сейчас очень расстроен из-за Меган и Гарри. Я не думаю, что они имеют право использовать слово Royal. Я не считаю, что они имеют право говорить с королевой в таком тоне. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа. Моя дочь бросила меня за день до свадьбы, она бросила мою семью, она бросила семью Дории, она бросила каждую семью, а теперь она бросает британскую семью", говорит мужчина.

Томас Маркл

Томас Маркл

Daily Mail

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Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II Меган Маркл
Место
Великобритания
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