Магия на Святвечер: топ-5 гаданий на любовь и будущее

Неотъемлемой частью культуры и традиций украинского народа всегда были гадания в ночь перед Рождеством, которые передаются из поколения в поколение.

OBOZREVATEL подобрал несколько вариантов самых простых и популярных гаданий, которые помогут скрасить Святвечер и просто весело провести время.

предлагает не оборвать эту цепочку и узнать про все особенности ворожбы в этот магический вечер.

Именно в период между старым и новым годами человек больше всего интересуется будущим и верить, что в природе творится особая магия.

Цикл январских гаданий начинается с 5 января и продлится до 13 числа. Этот период называется Святые вечера или Святки.

Во время ворожения лучше быть в тишине, сконцентрироваться на нем и не скрещивать конечности, чтобы открыться всему потустороннему.

Гадание на зеркалах

В уединенной комнате ставят два больших зеркала друг напротив друга, они должны образовать длинный коридор. Вокруг расставляют свечи. Ровно в 12 ночи гадающая девушка смотрит в зеркало и видит там 12 отражений, а в конце самого коридора — суженого. Иногда приходится смотреть очень долго, а временами можно увидеть всякую нечисть. Когда девушка заканчивает свой обзор, нужно крикнуть "Чур сего места". Примечательно, украинские ворожеи думают, что суженый, вызванный поневоле этим гаданием, приходит в гадательную комнату и смотрит в зеркало через плечо девицы.

Гадание на зеркалах vedmochka.net

Гадание на будущее

В валенок или сапог нужно положить разные предметы, а девушки по очереди вытаскивают их, кому что досталось. Конфета — сладкая жизнь, кольцо — замужество, луковица — к слезам, рюмка — разгульная жизнь, золотое кольцо — богатая жизнь, тряпка — муж-бедняк, платок — муж-красавец, монета — богач и т.д.

Гадание по нити

Девушки отрезают нити одинаковой длины и одновременно поджигают их. Чья нить догорит быстрее, та молодая быстрее выйдет замуж. А если нитка потухла сразу или не дошла середины, то девушка будет всю жизнь холостой.

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Гадание на бумаге

Берется целый лист бумаги и комкается руками так, чтобы он превратился в бесформенную массу. Затем его надо положить на дно перевернутой тарелки или блюдца и поджечь при помощи спички. Сгоревшую бумагу аккуратно подносят к стенке и вертят так, чтобы увидеть тень. По ее очертаниям и судят о будущем.

Гадание на суженого

В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет и будет именем суженого.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Сочельник и Рождество в Украине будет чуть ли не самая холодная погода в Европе. С 3 января в страну заходит похолодание.