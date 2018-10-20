Наш ТВ-контент - это социальные ужастики, - украинский продюсер

Анна Пагава - известный украинский продюсер. Она приложила руку к таким проектам, как "Пекельна кухня", "Инспектор Фреймут", "На ножах", и многим другим. Несмотря на успешную карьеру в Украине, несколько лет назад Анна решила уехать в США, где недавно родила сына.

О главном американском мифе, работе с Ольгой Фреймут, убогости украинского ТВ-контента и причинах провала громко анонсированного шоу "Оля" - читайте в интервью Анны Пагавы OBOZREVATEL.

- Анна, почему именно Лос-Анджелес, а не любой другой город США или мира?

- Потому что океан и солнце круглый год - это моя стихия. Я была во многих городах США, но Лос-Анджелес мое место силы. Я старалась ездить сюда каждый год потому, что каждая поездка и общение с этим городом давали мне вдохновение и личное развитие.

Еще Лос-Анджелес, несмотря на свою сумасшедшую загруженность, очень импонирует расслабленностью. Тут все налегке, а этого состояния очень сильно не хватает в Украине.

- Какими проектами сейчас занимаетесь в США?

- Сейчас разрабатываем несколько идей, которые в принципе можно реализовать в любой точке мира. Но вообще планирую заняться обучением. Чувствую, что для новых свершений пора получать новые знания.

- Об Америке и американцах существует масса мифов. Какой из них был развеян после переезда? Какой подтвердился?

- Миф о том, что тут только фастфуд и ужасная еда. Это абсолютная неправда. Тут колоссальное количество полезной еды. Невероятные фермерские маркеты, где фрукты и овощи всех цветов радуги.

Но даже фастфуд есть полезный. С настоящим мясом, цельнозерновыми булочками и запеченным картофелем вместо фри. В обще, каждый выбирает свой путь.

- Самая забавная история, которая случилась с вами после переезда?

- Я родила сына. Это было очень весело и забавно. Персонал очень располагает и заряжает позитивными эмоциями. Благо танцевать не заставили, а то я наслышана о таких историях от других девушек.

- Рождение сына сильно изменило ваш привычный распорядок дня? Готовы посидеть в декрете, или же сразу на работу? Если да, то кому доверите ребенка?

- Однозначно нет и нет. В декрете сидеть не собираюсь, но и сына доверять никому в ближайшие три года не планирую. На протяжении трех месяцев я попробовала руководить всеми процессами удаленно и поняла, что это возможно при наличии грамотных людей рядом. Все время работать удаленно не получится.

Конечно, я буду подбирать такой график, которой не нарушит режим моего сына, чтобы не жертвовать нашим общим временем. Сейчас больше всего хочется общаться и проводить время с ним, но и без работы я точно не смогу.

- Хотели бы, чтобы сын рос в США, или все же планируете вернуться в Украину?

- Да, очень хочу чтобы он рос и учился в дальнейшем тут, именно поэтому я приехала сюда. Но не исключаю того, что мы вернемся на какой-то период в Украину. Учиться он однозначно будет в Штатах.

- Наткнулся в ВК на группу под названием " Фан-група Анни Пагави". Там масса милых постов про Олю Фреймут. Последний датирован 2015 годом. В каких вы отношениях сейчас?

- Ну я явно не занималась созданием и оформлением группы в свою честь (смеется). Это, скорее всего, фанаты Ольги зарегистрировали такую группу и, соответственно, контент - их рук дело. С Ольгой мы не состоим ни в каких отношениях.

- Фреймут считают практически главной стервой украинского ТВ. Согласны с таким определением? Можете вспомнить самый яркий пример ее стервозности из вашего с ней сотрудничества?

- На нашем ТВ о каждом втором так говорят. Ольга очень требовательна. Ничего вспомнить не могу. Память короткая .

- Читал интервью Томы Товзадзе, где она сказала: "Помните, была история про девочку, которая не передала Оле цветы? Она работала линейным продюсером, занималась исключительно студией. В один из дней ее зовет Оля и говорит, что она уволена, потому что не пустила фанатку. Она отвечает, что не "не пустила", а вообще этим не занимается, могла только сделать замечание кому-то, кто мешает операторам или другим сотрудникам. Фреймут это выслушала и говорит: ну ты все равно сегодня уходи, чтобы тебя не видели в павильоне, потому что я уже написала пост о том, что ты уволена. Эта девочка, еще раз напоминаю, линейный продюсер, со всеми на связи, на нее завязано множество людей и процессов, а ей говорят - уходи. Это вообще как? Ну, ее, конечно, вернули, но история очень показательна".

При вас подобные истории случались? Фреймут - самодур?

- Во время съемочного процесса разные ситуации случаются. Конфликты - не исключение.

- При вашем участии создавались такие безусловно успешные проекты, как "Пекельна кухня" и "Инспектор Фреймут". Но почему так громко анонсированное шоу "Оля" получилось настолько плохим и скучным?

- Тут очень много факторов сразу сработало. Слабая редакторская группа, мало времени на проработку, перетягивание одеяла на себя разных членов команды, нехватка искреннего юмора и еще миллион других причин.

Изначально такое шоу на украинском ТВ-было риском. Но и была надежда сделать его топовым. К сожалению, все опасения подтвердились.

- Есть мнение, с которым я согласен: "Телевидению нужно полностью измениться, иначе скоро интернет его окончательно добьет". Может ли украинское ТВ измениться до такой степени, чтобы его не сожрал интернет

-Телевидение всегда будет существовать как способ давления на социум. Но будущее однозначно за интернетом. Уже сейчас очень много интересных проектов на просторах интернета. Все обучаются этому и двигаются в сторону интернет - производства.

- Вам нравится то, что показывают в Украине по ТВ?

- Я не люблю украинские телепередачи, за исключением пары-тройки. Меня очень смущает что украинский ТВ-контент - это в основном социальные ужастики, люди питаются этим, любят посмотреть как все плохо, и благодаря этому утвердится самому.

- Любое популярное шоу на американском ТВ сделано стильно. Почему, когда права на франшизу покупаем мы, то обычно получается "Оля"? Чего нам не хватает?

- В первую очередь нам не хватает грамотного бюджетирования. В США совершенно другие бюджеты, у нас же всегда на всем экономят, а особенно на людях. Постоянно все делается в погоне , за минимальные сроки, деньги и состав команды. А в таких шоу нельзя экономить и идти на компромиссы ни в каких вопросах.

- Каким должен быть проект в Украине, чтобы вы бросили здесь все и вернулись обратно на родину?

- Скоро я создам такой проект. Он будет добрый и настоящий.

- Самый интересный факт о США, который вы не знали до переезда, но узнали сейчас и удивились?

- Что штраф за вождение в нетрезвом виде может достичь 50 000 долл. И я считаю это очень правильным наказанием.