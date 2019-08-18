Яблочный Спас 2019: как оригинально поздравить

Яблочный Спас празднуется 19 августа. Яблочный Спас является одним из первых православных праздников урожая. В этот день в церквях освящали первые плоды и фрукты нового урожая и разговлялись яблоками.

OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе.

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

Яблочный спас наступил. Поздравляю!

Счастья, тепла, солнечных дней.

Мира в семье, полноты урожая,

Да пирогов на столе повкусней.

Пусть на душе будет чисто и ясно,

Терпенья, добра, жизни без бед.

Трудиться отменно, да не напрасно,

Здоровья прекрасного тысячу лет.

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро — одним словом — попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе всех благ и самых чистых надежд.

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