Яблочный Спас 2019: как оригинально поздравить

Яблочный Спас празднуется 19 августа. Яблочный Спас является одним из первых православных праздников урожая. В этот день в церквях освящали первые плоды и фрукты нового урожая и разговлялись яблоками.
OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе.
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
Сердцем молитва прочитана Богу,
Яблочный пышет на блюде пирог,
Счастья желаю вам, радости много,
Только удачных и добрых дорог!
Яблочный спас наступил. Поздравляю!
Счастья, тепла, солнечных дней.
Мира в семье, полноты урожая,
Да пирогов на столе повкусней.
Пусть на душе будет чисто и ясно,
Терпенья, добра, жизни без бед.
Трудиться отменно, да не напрасно,
Здоровья прекрасного тысячу лет.
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро — одним словом — попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе всех благ и самых чистых надежд.
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