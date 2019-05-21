Весенний Николай 2019: как отмечать и что нельзя делать в праздник 22 мая

22 мая православные христиане почитают святого Николая и отмечают праздник Николая Чудотворца.

Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря — День святого Николая, а 22 мая — Николая Весеннего. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что можно и нельзя делать в этот день.

Укринформ

Святой Николай умер 19 декабря (по Григорианскому календарю - 6 декабря) в период между 343-м и 352-м годами. Его похоронили в Соборном храме в городе Миры Ликийские. После смерти его тело стало мироточить - из него выходило пахучее масло, которое излечивало больных и помогало людям.

УНИАН

После того, как на город начали нападать мусульмане, которые хотели уничтожить мощи Святого Николая, чтобы христиане не пользовались их целебными свойствами, верующие тайно вывезли мощи святого в город Бари на берегу Адриатического моря. Именно поэтому сейчас Святого Николая почитают два раза в год: в день его смерти - 19 декабря (6 декабря) и в день его перезахоронения - 22 мая.

Ноев Ковчег

В этот день следует сходить в церковь и помолиться святому Николаю. Можно попросить его о благополучии или здоровье. Также, нет запрета на труд, наоборот, он даже приветствуется. Принято заняться генеральной уборкой.

Что нельзя делать в День Николая Весеннего

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся, иначе на 7 лет в доме поселится бедность. На святого Николая нельзя стричься и даже брать в руки ножницы.

Витебский Курьер

Народные приметы

Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

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