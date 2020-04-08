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8 апреля • обновлено в 20:45
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Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления, видео и открытки

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Православные 12 апреля отмечают большой праздник – Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим, а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так издавна встречали победителей. К Вербному воскресенью OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.

Вербное воскресенье 2020

Вербное воскресенье 2020

art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и прозе

Воскресенье Вербное к нам пришло,

И тепло весеннее принесло,

В храмы православные все идут,

Веточки вербы святить несут.

Пусть благословение придет в Ваш дом,

Пусть здоровья, радости будет много в нём,

Пусть сбывается заветная мечта,

Благополучия Вам и семейного тепла.

***

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

maximum.fm

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

otkritkiok.ru

Сегодня день особенный такой –

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть будет мир и радость на земле,

Пусть крепнут семьи, подрастают дети,

Пускай у всех получится людей

Стать самыми счастливыми на свете!

***

Открытки в Вербное воскресенье 2020

Открытки в Вербное воскресенье 2020

art-shop.com.ua

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Вербное воскресенье 2020: картинки

Вербное воскресенье 2020: картинки

maximum.fm

Господь нас всіх благословить сьогодні,

Міцним здоров’ям, морем благ земних,

І гілочки верби мов рушники квітчасті,

Христові тихо стеляться до ніг!

***

С Вербным воскресеньем 2020: открытки

С Вербным воскресеньем 2020: открытки

otkritkiok.ru

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!

***

Поздравления в Вербное воскресенье 2020

Поздравления в Вербное воскресенье 2020

maximum.fm

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі і серця, відкривши їх для всього найкращого!

Поздравления с Вербным воскресеньем: открытки

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

maximum.fm

Вербное воскресенье 2020: картинки

Вербное воскресенье 2020: картинки

otkritkiok.ru

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

art-shop.com.ua

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: открытки

maximum.fm

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

otkritkiok.ru

Поздравления в Вербное воскресенье 2020

Поздравления в Вербное воскресенье 2020

otkritkiok.ru

Вербное воскресенье 2020: картинки

Вербное воскресенье 2020: картинки

art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

otkritkiok.ru

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: картинки

Поздравления в Вербное воскресенье 2020: картинки

art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2020: открытки

Вербное воскресенье 2020: открытки

art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2020: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля отмечается Пасха 2020 у католиков: читайте, чем она отличается от православной.

По материалам: "КП", pozdravik.ru, pozdravok.ru.

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Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники Пасха Вербное воскресенье
Место
Украина
Теги
церковь праздник религия традиции
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