День всех влюбленных: смешные валентинки и яркие поздравления с праздником

День святого Валентина, он же День всех влюбленных, отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день принято дарить открытки-валентинки и радовать своих возлюбленных подарками и вниманием.

В преддверии главного праздника любви в году, OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем святого Валентина.

День святого Валентина

День святого Валентина – поздравления в стихах

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

***

С Днем святого Валентина.

Пусть жизнь будет как малина —

Сладкой, а любовь — взаимной,

Самой нежной, самой сильной.

Радость пусть она приносит,

Жизнь — подарки преподносит,

Счастье — в жизнь твою ворвется.

И пускай всё удается.

***

В день святого Валентина

Пускай будет жизнь малиной.

Чтоб в любви весь день прошел,

И запал чтоб не ушел.

Искренних вам отношений,

Только правильных решений

На всю жизнь любви взаимной,

Яркой, светлой, позитивной.

День святого Валентина

День святого Валентина – поздравления в прозе

Любовь окрыляет и вселяет надежду. Хочется поздравить всех влюбленных, с таким чудесным праздником — с Днем святого Валентина — и сказать, что быть влюбленным — это чудесно и восхитительно! Желаю, чтобы все люди на Земле смогли испытать это великолепное чувство. А также желаю всем влюбленным неземного счастья, безграничной любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Желаю, чтобы ваша любовь делала вас сильнее, храбрее, добрее, а душа и сердце наполнились теплом, нежностью и лаской. Цените, берегите и любите друг друга.

***

С днем всех влюбленных. Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечей и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а лишь держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

***

Пускай каждый из вас, тот кто отдал половинку своего сердца любимому человеку, никогда не будет разочарован в своем выборе. Никогда не испытает разочарования, предательства и боли. Пускай каждый влюбленный будет счастлив и окрылен своим чувством, и вознесется на вершину блаженства, эйфории и восторга. Любите и цените друг друга, берегите и храните, это волшебное чувство. С Днем святого Валентина!

День святого Валентина – открытки

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День всех влюбленных: необычные валентинки

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

День святого Валентина – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о запретах, традициях и истории Дня святого Валентина.

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