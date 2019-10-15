Страшный праздник: как и когда в Украине будут отмечать Хэллоуин

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Это торжество ведьм, вампиров, призраков и всякой нечистой силы. Ранее оно было широко популярно в США, однако сейчас его все чаще празднуют и в Европе.

Накануне Хэллоуина-2019 OBOZREVATEL подготовил информацию об истории возникновения праздника, дате и традициях его проведения в Украине.

Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября

Когда отмечают Хэллоуин

Традиционно праздник нечистой силы Хэллоуин (Ведьмину ночь) отмечают с 31 октября на 1 ноября. Таким образом в 2019 году его будут праздновать в четверг, 31 октября.

История возникновения Хэллоуина

Языческая традиция празднования Хэллоуина была основана племенами кельтов. Согласно их обычаям, год делился на два сезона – зиму и лето. Последним днем года считали 31 октября. Именно в ночь на 1 ноября, по верованиям кельтов на землю сходили злые духи. Люди же, чтобы защититься от них, наряжались в очень страшные наряды.

Согласно поверьям, злые духи бродят между живими, но вреда никакого не приносят, особенно, если задабривать их сладостями.

Кроме того, 1 ноября католическая церковь отмечает День всех святых, а на следующий день, 2 ноября, – чтит память всех умерших.

Главный атрибут праздника – Светильник Джека

Для чего на Хэллоуин делают светильник из тыквы

Неотъемлемым атрибутом праздника Хэллоуина является Светильник Джека (тыква со свечой внутри). Традиция мастерить такие фонари тоже имеет свою легенду. Так, известно, что ирландскому кузнецу по имени Джек удалось обмануть дьявола и выпросить у него возможности избежать ада. Впрочем, после спора мужчина не смог попасть ни в ад, ни в рай и бродил по земле, ожидая Судного дня.

Свой блудный путь Джек освещал кусочком угля, а от непогоды прятал его внутри пустой тыквы. Поэтому такой символ Хэллоуина и получил название Фонарь Джека.

На Хэллоуин в Украине организуют стилизованные вечеринки

Как отмечают Хэллоуин в Украине

Главной традицией празднования Хэллоуина в Украине являются стилизованные вечеринки. Их организуют не только в ресторанах, барах и пабах, но и в офисах. Учреждения и рабочие места этого дня стараются украсить как можно креативнее разнообразной символикой праздника.

Для хеллоуинской вечеринки люди придумывают жуткие костюмы и наносят страшный макияж.

Кроме того, собираются на праздник и небольшими компаниями – устраивают тематические вечеринки, проводят различные конкурсы, рассказывают страшные истории и просматривают фильмы ужасов, которые наилучшим образом подходят для страшного праздника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие важные религиозные праздники православные христиане будут отмечать в октябре 2019-го.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся