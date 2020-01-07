Собор Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать 8 января

Православные христиане 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа.

Праздник получил такое название потому, что в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц. О традициях, истории праздника и о том, что нельзя делать 8 января, рассказывает OBOZREVATEL.

Собор Пресвятой Богородицы: история

фото: opentv.media

Так, вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией 8 января также чтят память тех, кто по плоти был близок к Иисусу Христу: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Этот праздник имеет древнее происхождение, он был установлен в ранние времена Христианской Церкви.

Официальное упоминание о праздновании Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества содержится в 79 правиле VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 годах.

Собор Пресвятой Богородицы: традиции

По традиции 8 января женщины навещали бабок-повитух, которые принимали у них роды, угощая их ужином.

Кроме того, в этот день было принято заказывать в церкви панихиды по умершим. Также в церкви ставили свечку за упокой их души.

фото: aif.ua

8 января православная Церковь обращается к Пресвятой Богородице Деве Марии с хвалебными и благодарственными песнями. Праздник Ее чествования установлен сразу после Рождества Христова именно потому, что Пресвятая Дева Мария является Той, от которой воплотился в жизнь Спаситель Иисус Христос.

Верующие 8 января также молятся Святому пророку Давиду, который считается покровителем музыкантов. Он также помогает справиться с гневом и искоренить в себе злобу. Издавна на Руси верили, что Давид, играя на гуслях, своим пением оберегает человека от диких зверей и разбойников, которые могут повстречаться ему на пути.

В этот праздник принято было играть на музыкальных инструментах, развлекаться и веселиться.

В народе 8 января также называют "Бабьими кашами". В этот день женщины брали ложку, шли в гости и ели кашу, которую хозяева дома специально готовили для этого случая.

Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

podrobnosti.ua

В Собор Пресвятой Богородицы 8 января нельзя работать, особенно беременным женщинам.

Считалось, что если беременная женщина или ее супруг нарушат этот запрет, у них родится ребенок с физическими недостатками.

Запрет касается любой работы по дому и физического труда. Также нельзя шить, вышивать, вязать и вообще заниматься любым рукоделием и ремеслом. Хотя в некоторых регионах существовала традиция, по которой в этот праздник обычно занимались столярными работами.

Приметы в Собор Пресвятой Богородицы

– Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

– Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

– Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

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