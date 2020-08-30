С Днем шахтера 2020! Лучшие поздравления и открытки

День шахтера отмечается каждое последнее воскресенье августа.
День шахтера в Украине в 2020 году отмечается 30 августа. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука на последнее воскресенье августа.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Повагу, славу і пошану,
Ти заслужив шахтар давно,
І серед всіх людей по праву
Ти в праві жити, як в кіно!
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.
***
С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье все было гладко.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
***
Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лиш щастило,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім'ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!
***
С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
***
Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська високо цінувалася і була завжди в пошані, щоб видобуте вугіллячко приносило тепло в хати людей і душевне щастя. Миру, благополуччя, удачі та сил.
***
С Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света – освещают темные забои! С праздником, горняки!
***
З Днем шахтаря, слава чесній шахтарській праці. Від душі бажаю міцного здоров'я, міцних нервів, міцного характеру та міцних сил для доброї роботи, чудового життя й щасливого кохання. Миру, благополуччя, достатку і удачі!
Открытка с Днем шахтера 2020 (фото: pronedra.ru)
Картинка ко Дню шахтера (фото: kartinki-life.ru)
Поздравления с Днем шахтера (фото: bonnycards.ru)
Прикольные поздравления с Днем шахтера (фото: самозахист.dp.ua)
Пожелания в День шахтера (фото: bonnycards.ru)
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По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.
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