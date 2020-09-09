С Днем дизайнера 2020! Лучшие поздравления, открытки и видео

В среду, 9 сентября, в Украине и других странах отмечается День дизайнера-графика.

Другие названия праздника – День графического дизайнера, День дизайнера или День веб-дизайнера. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, открытки и видео.

День дизайнера 2020: смс, стихи и проза

Вам четких линий простота

Милей всего, как лучший друг,

Пускай и дальше красота

Выходит из-под ваших рук,

Пусть стилю радуется глаз

И ваш, и мой, и прочих всех,

А ваш дизайнерский талант

Найдет графический успех!

***

Ми тебе дизайнере вітаєм,

Щасття радості бажаєм,

Миру, злагодии, добра.

Хай здійснюються мрії і бажання

І нехай втілюються в життя твої фантазії й старання.

Креативних ідей,

Хороших друзів і любимих людей.

***

Дизайнер ты, источник креатива,

Графикой ты увлекаешься давно.

Пусть тебе хватает позитива,

Пусть успех приходит, как в кино.

С праздником тебя я поздравляю,

С этим важным и прекрасным днем.

Небо ясного всегда тебе желаю,

Пусть несет лишь творческий подъем!

***

Вітаємо усіх друзів, художників, дизайнерів із професійним святом – Днем дизайнера-графіка! Творчих успіхів вам, наші любі!

***

В День дизайнера-графика я пожелаю,

Зарплата была чтоб на зависть большая,

И жизнь, как и все твои произведенья,

Несла всегда яркие лишь впечатленья!

Пусть вдохновенье тебя не покинет,

Судьба много добрых сюрпризов подкинет,

В реальность все планы твои воплотятся,

И место в душе будет только для счастья!

***

Вітаю з Днем дизайнера-графіка. Бажаю масу ідей і креативу, такої роботи, щоб аж дух захоплювало, такого життя, щоб кожна хвилина її проживалась у задоволення і в радість! Яскравих барв для щастя душі й унікальних проектів для успішної творчості.

***

Создавая что-то новое – создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.

Открытки и картинки ко Дню дизайнера

Открытка с Днем дизайнера Фото: inforoom.com.ua

Прикольная картинка ко Дню дизайнера Фото: medium.com

Поздравления с Днем дизайнера Фото: mirkosmosa.ru

Ранее OBOZREVATEL показал десять знаменитых платьев культового дизайнера Джорджо Армани.

По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.

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