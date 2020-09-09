С Днем дизайнера 2020! Лучшие поздравления, открытки и видео

День графического дизайнера отмечается ежегодно 9 сентября. Фото: Pixabay
В среду, 9 сентября, в Украине и других странах отмечается День дизайнера-графика.
Другие названия праздника – День графического дизайнера, День дизайнера или День веб-дизайнера. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, открытки и видео.
Вам четких линий простота
Милей всего, как лучший друг,
Пускай и дальше красота
Выходит из-под ваших рук,
Пусть стилю радуется глаз
И ваш, и мой, и прочих всех,
А ваш дизайнерский талант
Найдет графический успех!
***
Ми тебе дизайнере вітаєм,
Щасття радості бажаєм,
Миру, злагодии, добра.
Хай здійснюються мрії і бажання
І нехай втілюються в життя твої фантазії й старання.
Креативних ідей,
Хороших друзів і любимих людей.
***
Дизайнер ты, источник креатива,
Графикой ты увлекаешься давно.
Пусть тебе хватает позитива,
Пусть успех приходит, как в кино.
С праздником тебя я поздравляю,
С этим важным и прекрасным днем.
Небо ясного всегда тебе желаю,
Пусть несет лишь творческий подъем!
***
Вітаємо усіх друзів, художників, дизайнерів із професійним святом – Днем дизайнера-графіка! Творчих успіхів вам, наші любі!
***
В День дизайнера-графика я пожелаю,
Зарплата была чтоб на зависть большая,
И жизнь, как и все твои произведенья,
Несла всегда яркие лишь впечатленья!
Пусть вдохновенье тебя не покинет,
Судьба много добрых сюрпризов подкинет,
В реальность все планы твои воплотятся,
И место в душе будет только для счастья!
***
Вітаю з Днем дизайнера-графіка. Бажаю масу ідей і креативу, такої роботи, щоб аж дух захоплювало, такого життя, щоб кожна хвилина її проживалась у задоволення і в радість! Яскравих барв для щастя душі й унікальних проектів для успішної творчості.
***
Создавая что-то новое – создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.
Открытка с Днем дизайнера Фото: inforoom.com.ua
Прикольная картинка ко Дню дизайнера Фото: medium.com
Поздравления с Днем дизайнера Фото: mirkosmosa.ru
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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.
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