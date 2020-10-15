С Днем ангела Андрея: красивые поздравления, картинки и видео
Обладатели имени Андрей в четверг, 15 октября, отмечают свой день ангела. Так, в этот день православная церковь почитает память Андрея Юродивого.
Этой святой в X веке принял аскетический подвиг юродства – мнимого безумия – и жил в изгнании и бедности. По преданию, он сподобился видения Пресвятой Богородицы, в честь которого был основан праздник Покров Пресвятой Богородицы. К именинам Андрея OBOZREVATEL подготовил красивые поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
День ангела Андрея: смс, стихи и проза
С праздником тебя, Андрей!
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
***
Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
С Днем ангела Андрея!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
***
Сегодня у тебя, Андрюша, именины,
Поздравить искренне тебя пришли мы,
Удачи, счастья хотим пожелать,
Чтоб горя и беды никогда тебе не знать.
Пусть ангел тебя оберегает,
Пускай друзья надежные окружают,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Люби, и будь любимым всегда.
***
З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
***
На проблемы все забей –
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы все у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал –
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
***
Нехай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
***
Андрей – ты светоч средь мужей!
Есть уважать тебя причина:
Средь праздников и будних дней
Во всем ты – подлинный мужчина.
К успеху будет путь открыт,
Судьба тебя вознаградит!
***
Іменини у Андрійка.
Побажання наші слухай!
Надалі таким же славним будь!
Будь здоровим, будь коханим,
І завжди неповторним.
А ще, нас, друзів, не забудь!
***
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Твой Ангел ходит по земле...
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Андрей, с чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
***
Андрію! Бажаємо тобі завжди залишатися веселою і душевною людиною. Нехай твої чудові риси характеру, завдяки яким ти вмієш знайти контакт з будь-якою людиною, допоможуть тобі зайняти гідне місце в житті. Нехай все, про що ти мрієш, дається тобі легко.
***
С Днем ангела Андрей! Большого успеха по жизни, духовного роста, плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и позитивных эмоций.
***
Андрійко, нехай твоє життя складається лише з позитивних моментів! Бажаю тобі залишатися у відмінній формі, завжди бути здоровим і легко долати всі перешкоди на шляху до заповітних мрій! Нехай щира любов, доброта і щастя завжди переповнюють твою душу!
Картинки и открытки ко Дню ангела Андрея
Именины Андрея: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.