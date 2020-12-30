Приметы на Новый год 2021: что можно и нельзя делать
Стоит выполнить определенные ритуалы и приметы, чтобы привлечь деньги, любовь и удачу в Новом году 2021.
Знак китайского гороскопа Бык обладает твердостью, решимостью и трудолюбием. Стихия Металла наделяет его железной волей, а белый цвет – еще большей уверенностью. Поэтому год Белого Металлического Быка – самое удачное время для новых начинаний, новых отношений, карьерного продвижения и воплощения самых смелых планов. OBOZREVATEL собрал различные приметы о том, как правильно встретить этот праздник, чтобы задобрить Быка и стихию Металла.
Приметы на удачу и счастье
Чтобы заманить в свой дом удачу и успех в наступающем году, нужно больше внимания уделить семейным ценностям.
Теплый праздник в кругу самых родных и близких с вкусными блюдами больше всего по нраву символу 2021 года.
Яства на новогоднем столе также должны нравится Быку, поэтому ни в коем случае не подавайте говядину и нарезку из нее. Приготовьте вместо мяса побольше овощных салатов и рагу.
Плохой приметой является встреча Нового года в красной одежде. Этот цвет может разгневать Быка, поэтому выбирайте для новогодних луков пастельные тона бежевого, белого и голубого. Это правило важно учитывать и при украшении интерьера.
Если в первый день нового года разобьется посуда или елочная игрушка – целый год будет счастливым.
Чтобы не "вымыть" удачу в 2021 году, генеральную уборку нужно успеть сделать до 31 декабря и ни в коем случае не заниматься домашними делами во время торжества.
Важно, чтобы подарки были практичными и по разумной цене. Дороговизна и бесполезность новогодних презентов может отпугнуть удачу в 2021 году.
Приметы на любовь
Семья и любовь для Быка – самое важное, поэтому существует много примет, связанных с отношениями.
Найти под столом крошки – к скорой свадьбе, а чихнуть под бой курантов – примета, которая означает повышенное внимание противоположного пола в следующем году.
Вступать в брак в этом году – к крепкому и долговечному союзу.
В новогоднюю ночь супружеским парам рекомендуется поздравить как можно больше людей, чтобы укрепить свои отношения с партнером.
Приметы на деньги
Чтобы укрепить свое материальное положение, нужно… проспать наступление Нового года. Эта примета подействует, если человек изначально собирался праздновать, но случайно крепко заснул и проснулся под бой курантов.
После уборки перед Новым годом под коврик у входной двери нужно положить монетку, чтобы привлечь финансовый достаток в семью. Однако, важно соблюдать осторожность: эта монетка способна "отбирать" немного удачи у каждого гостя.
Не стоит занимать деньги перед Новым годом – это отпугнет благосклонность Белого Металлического Быка. Кроме того, желательно вернуть все задолженности накануне праздника.
Денежная фортуна повернется стороной, если на празднике завалится елка.
Также привлечь в дом деньги могут блюда из крабов, креветок и других ракообразных. Считается, что именно они действуют как магнит для денежного благополучия в наступающем году.
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Также можно поставить блюда с необычной фруктовой нарезкой.