Приметы и праздники 7 июня: что категорически нельзя делать в этот день

7 июня 2020 года православные христиане отмечают День Святой Троицы. Помимо этого, в Украине отмечается День работников городской промышленности, а в мире – Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Приметы также расскажут, какой будет погода в воскресенье и ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Троица 2020

Троица является одним из самых главных праздников у христиан, который считается днем рождения церкви.

В этот день принято ходить в храм и освячивать собранную утром зелень. Также, согласно традиции, нужно украшать дом зеленью: травами или ветвями деревьев. Для этой цели подойдут береза, дуб, клен или липа. Осину и вербу в дом приносить нельзя.

Читайте подробнее о том, какие травы святить на Троицу и что означает этот обряд.

Считается также, что праздник Троицы – идеальный день для помолвок и сватовства, однако свадьба в этот день является дурным знаком. А люди, которые родились в этот период, могут иметь сильную интуицию или даже дар предвидения.

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День работников местной промышленности

Ежегодно в первое воскресенье июня в Украине отмечается День работников местной промышленности. Этот профессиональный праздник был утвержден Указом Президента 20 августа 2002 года.

citynews.ks.ua

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).

Учреждая этот праздник, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращен как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли).

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Приметы 7 июня

Троица или Пятидесятница считается днем, когда весна окончательно уступает место лету. В этот день внимательно следили за погодой и гадали каким будет лето и урожай.

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай зерновых и грибов.

Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.

Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.

Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.

pexels.com

Что нельзя делать 7 июня

В этот день, как и в другие христианские праздники, категорически запрещено ругаться, ссориться, желать другому зла и пакостить.

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