Приметы и праздники 6 октября: что нельзя делать

6 октября в Украине и во всем мире отмечают много праздников. Среди них стоит отметить День учителя в Украине, Всемирный день охраны мест проживания.

Также отмечается Празднование зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 6 октября

День работников образования на Украине (День Учителя)

День учителя pixabay

День работников образования отмечается на Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента №513/94 от 11 сентября 1994 года. Структура образования: дошкольное, среднее, внешкольное, профессионально-техническое, высшее, последипломное, аспирантура, докторантура, самообразование. На сегодняшний день в этой сфере в Украине работают почти 860 тысяч человек.

Всемирный день охраны мест проживания (ООН)

День охраны мест проживания

Международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. В этот день проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие все мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств.

Празднование зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Креститель и его родители - икона Фома

Великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн – один из наиболее почитаемых православных святых. С рождением Крестителя связано первое чудо в его жизни. Его отец, священник Захария и супруга Елизавета были пожилыми и бездетными людьми. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, где увидел Божьего посланника – архангела Гавриила. Тот объявил ему о скором рождении сына.

Приметы 6 октября

Журавли улетели – осень к зиме перевалила.

Большой урожай орехов, а грибов мало – зима будет холодной.

Кошка умывается левой лапкой – к плохой погоде.

Полевые мыши на деревню двинулись – к суровой зиме.

Петух ночью запел – надвигается ненастье.

Высокий бурьян – к снежной зиме.

Что нельзя делать 6 октября

В этот день нельзя считать свои беды. Наши предки считали, что таким образом, можно привлечь новое несчастье. Также запрещено сквернословить и злоупотреблять алкоголем.

Кто родился 6 октября

Moon Shot (Сеоргей Мошляк) (30 лет)

MOON SHOT instagram.com/moon__shot

Украинский ди-джей, музыкант, композитор, и продюсер, основатель лейбла "Soul Of Moon Records". Входит в ТОП-50 лучших диск-жокеев Украины.

Монсеррат Кабалье (день смерти)

Монсеррат Кабалье Википедия

Родилась 12 апреля 1933 года – умерла в 2018 году. Испанская и каталонский оперная певица (сопрано).

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что нельзя делать на праздник в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи.

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