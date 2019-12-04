Приметы и праздники 5 ноября 2019: что нельзя делать в этот день

5 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день почв, День ниндзя и День работников статистики Украины.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день почв

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря, с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

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День ниндзя

День ниндзя отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен был, якобы, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма "Последний самурай". В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями.

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День работников статистики Украины

Ежегодно 5 декабря в Украине отмечается День работников статистики — профессиональный праздник, установленный Указом Президента № 1120/2002 от 2 декабря 2002 года, в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украина и учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.

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Приметы 5 декабря

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

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Что нельзя делать 5 декабря

Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

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Родились 5 декабря

1901 — Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

1931 — Григор Тютюнник, украинский советский писатель.

1966 — Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

1973 — Микеланджело Локонте, итальянский певец, музыкант, композитор и актер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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