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3 ноября • обновлено в 12:08
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Приметы и праздники 3 ноября: что нельзя делать

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3 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько международных праздников, а именно, День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск Украины и День работника социальной сферы Украины.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Приметы и праздники 3 ноября: что нельзя делать

pexels.com

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В первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы, установленный Указом Президента Украины № 374/99 от 13 апреля 1999 года.

День работника социальной сферы

День работника социальной сферы

3 ноября в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года.

День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск — День инженерных войск. Он утвержден Указом Президента в 1999 году в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

День инженерных войск

День инженерных войск

Приметы 3 ноября

  • Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

  • Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

  • Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

  • Если закат алый, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороза и ясной погоды.

Приметы и праздники 3 ноября: что нельзя делать

pexels.com

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя собираться в дорогу, иначе сулит несчастье;

  • Нельзя ничего поднимать с дороги, поскольку это принесет несчастье;

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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