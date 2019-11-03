Приметы и праздники 3 ноября: что нельзя делать

3 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько международных праздников, а именно, День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск Украины и День работника социальной сферы Украины.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

pexels.com

В первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы, установленный Указом Президента Украины № 374/99 от 13 апреля 1999 года.

День работника социальной сферы

3 ноября в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года.

День ракетных войск и артиллерии

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск — День инженерных войск. Он утвержден Указом Президента в 1999 году в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

День инженерных войск

Приметы 3 ноября

Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Если закат алый, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороза и ясной погоды.

pexels.com

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя собираться в дорогу, иначе сулит несчастье;

Нельзя ничего поднимать с дороги, поскольку это принесет несчастье;

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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