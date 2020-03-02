Приметы и праздники 3 марта: что нельзя делать в этот день

3 марта в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день дикой природы и Всемирный день писателя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Всемирный день дикой природы

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

Всемирный день писателя

Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

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Народные приметы на 3 марта

Сухой день – к хорошему урожаю.

Звезды на небе мерцают – к холоду.

Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

Услышать гром – к плодородию.

Заяц перебежит дорогу – к неудаче.

Девушка палец иглой уколет – к похвале.

Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что нельзя делать 3 марта

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

Нельзя никому завидовать.

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