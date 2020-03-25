Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

26 марта отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Фиолетовый день или День больных эпилепсией

26 марта во всем мире проводится "Фиолетовый день" (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

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Приметы 26 марта

Если в этот день сильный туман, лето будет ненастным.

Медведь проснулся – значит, началась настоящая весна.

Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.

В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

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Что нельзя делать 26 марта

Нельзя ходить в лес.

В этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить землю, поскольку сеять еще было рано.

Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой: люди верили, что не только на самого охотника, но и на его близких, а также на всю деревню может напасть мор.

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