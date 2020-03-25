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Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

1.1т
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26 марта отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Фиолетовый день или День больных эпилепсией

26 марта во всем мире проводится "Фиолетовый день" (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 26 марта

  • Если в этот день сильный туман, лето будет ненастным.

  • Медведь проснулся – значит, началась настоящая весна.

  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.

  • В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 26 марта

  • Нельзя ходить в лес.

  • В этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить землю, поскольку сеять еще было рано.

  • Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой: люди верили, что не только на самого охотника, но и на его близких, а также на всю деревню может напасть мор.

Приметы и праздники 26 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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