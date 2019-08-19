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Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день

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20 августа православные христиане почитают память преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день
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Праздники и памятные даты августа: что отмечается

Приметы 20 августа

  • Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной;

  • Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды;

  • При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться;

  • Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи - сытым и благополучным, ну а если карманы пусты - убытков не избежать;

  • Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге - безбрачие.

Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день

Родились 20 августа

1948 — Роберт Плант, английский рок-музыкант, вокалист, участник "Led Zeppelin".

1974 — Миша Коллинз, американский актер и продюсер.

Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день

1992 — Деми Ловато, американская актриса и певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько отдыхать украинцы в августе 2019.

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