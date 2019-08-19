Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день

20 августа православные христиане почитают память преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия.
Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Приметы 20 августа
Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной;
Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды;
При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться;
Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи - сытым и благополучным, ну а если карманы пусты - убытков не избежать;
Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге - безбрачие.
Родились 20 августа
1948 — Роберт Плант, английский рок-музыкант, вокалист, участник "Led Zeppelin".
1974 — Миша Коллинз, американский актер и продюсер.
1992 — Деми Ловато, американская актриса и певица.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько отдыхать украинцы в августе 2019.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!