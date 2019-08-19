Приметы и праздники 20 августа 2019: что нельзя делать в этот день

20 августа православные христиане почитают память преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной;

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды;

При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться;

Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи - сытым и благополучным, ну а если карманы пусты - убытков не избежать;