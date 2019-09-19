Приметы и праздники 19 сентября: что нельзя делать

19 сентября в Украине и всем мире отмечается целый ряд праздников и памятных дат. Среди них: День рождения "Смайлика" и Международный пиратский день.

В православии – Михайлов день (Михайлово чудо). Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 19 сентября

День рождения смайлика

День рождения смайлика pixabay

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд для обозначения "улыбающегося лица" в компьютерном тексте. За все годы существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения.

Международный пиратский день

Международный пиратский день pixabay

Также его называют Международный день "Говори как пират". Праздник отмечается ежегодно 19 сентября в более 40 странах. Идея принадлежит американцам Джону Бауру и Марку Саммерсу. В этот день принято наряжаться в пиратов, говорить на соответствующем сленге, слушать байки о морских разбойников и всячески веселиться.

Михайлов день (Михайлово чудо)

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Его почитают как защитника веры и борца с ересью и злом. На иконах Михаил изображен с огненным мечом в руке или копьем.

Архангел Михаил pinterest

Михайлово чудо произошло в 4 веке. Христианину приснилось, что его дочь обретет зрение, если она попьет из источника, и пророчество сбылось. Тогда праведник построил на том месте храм, который посещали все, кто хотел исцелиться. Язычники в ответ решили затопить священное место, соединив две речки в одну. Однако праведник взмолился к Михаилу, архангел спустился на землю, пробил в горе расщелину и пустил туда поток. Храм был спасен, а язычники бежали.

Приметы 19 сентября

Осень Интересный Киев

На Михаила заморозки приходят.

Листья на верхушке березы зеленые – к ранней зиме.

Синие облака вечером – к перемене погоды.

Листья осины ложится вверх лицевой стороной – к холодной и долгой зиме.

Иней на деревьях – к снежной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября

В этот день запрещено ругаться, тяжело работать, выбрасывать еду со стола и мыть голову.

Кто родился 19 сентября

Илья Глинников (35 лет)

Илья Глинников instagram/glinnikov

Российский актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли Глеба Романенко в сериале "Интерны".

Джимми Фэллон (45 лет)

Джимми Фэллон instagram/jimmyfallon

Американский актер, комик, певец, музыкант и телеведущий. Ведет вечернее ток-шоу на NBC – The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ранее был известен как актер юмористической передачи Saturday Night Live, а также как ведущий шоу Late Night with Jimmy Fallon.

Александр Музычко (Сашко Белый)

Сашко Белый

Украинский политический деятель, председатель Политсовета УНА-УНСО, координатор структур "Правого сектора" на Западной Украине. После Революции Достоинства, в ночь на 25 марта был застрелен в ходе спецоперации по задержанию членов ОПГ.

Константин Циолковский – день смерти

Константин Циолковский Википедия

Русский и советский философ и изобретатель, основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полетов в космос. Основные научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. Родился 17 сентября 1857 года – умер 19 сентября 1935 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября для многих знаков Зодиака станет насыщенным на события и сможет помочь определиться с будущим.

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