Приметы и праздники 13 марта: что нельзя делать в этот день

12 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день сна и День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день сна

Впервые Всемирный день сна прошел 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

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День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Духовной родиной святого Иоанна Кассиана Римлянина всегда был православный Восток, хотя по месту рождения и языку, на котором писал, преподобный принадлежал Западу. Иоанн принял иночество в Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель.

Приметы 13 марта

Если 13 марта поставить ветку сосны или ели в доме, то в нем все будет хорошо, а все члены семьи здоровы.

Звонкая капель сулит большой урожай летом.

Грачи прилетели – жди, что скоро растает снег.

Круги вокруг солнца сулят урожайный год.

Подул южный ветер – жди хороший урожай и рыбалки.

Днем пасмурно – ночью жди заморозков.

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