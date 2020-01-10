Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

10 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Верующие православной церкви в этот день отмечают День памяти 20000 мучеников.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День памяти 20000 мучеников

10 января христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

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Что нельзя делать 10 января

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

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Приметы на 10 января

Соль отсырела – к ненастью.

Кошка спит весь день – к потеплению.

Обильный снег обещает потепление.

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