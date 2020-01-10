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10 января • обновлено в 03:17
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Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

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10 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Верующие православной церкви в этот день отмечают День памяти 20000 мучеников.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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День памяти 20000 мучеников

10 января христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 10 января

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 10 января

  • Соль отсырела – к ненастью.

  • Кошка спит весь день – к потеплению.

  • Обильный снег обещает потепление.

Приметы и праздники 10 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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