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1 апреля • обновлено в 01:46
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Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

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1 апреля в Украине и во всем мире отмечают День смеха, Международный день птиц и День рождения коньяка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День смеха

День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День рождения коньяка

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник – День рождения коньяка.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы и запреты на 1 апреля

  • Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

  • Дождь – признак того, что летом засухи не будет.

  • Залежавшийся снег – лето будет плохим.

  • Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

  • Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 1 апреля

  • Запрещается грустить.

  • Нельзя в этот день оглядываться на женские голоса.

  • Запрещается думать о плохом.

  • Нельзя плакать.

Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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