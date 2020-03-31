Приметы и праздники 1 апреля: что нельзя делать в этот день

1 апреля в Украине и во всем мире отмечают День смеха, Международный день птиц и День рождения коньяка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День смеха

День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

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Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

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День рождения коньяка

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник – День рождения коньяка.

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Приметы и запреты на 1 апреля

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

Дождь – признак того, что летом засухи не будет.

Залежавшийся снег – лето будет плохим.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.

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Что нельзя делать 1 апреля

Запрещается грустить.

Нельзя в этот день оглядываться на женские голоса.

Запрещается думать о плохом.

Нельзя плакать.

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