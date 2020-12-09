Праздники 10 декабря: что нельзя делать в этот день, приметы и именинники

В четверг, 10 декабря начинают отмечать один из важнейших еврейских праздников – Хануку. Его также называют Праздник огней, или Праздник восьми свечей. У православных христиан проходит Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". В мире – День прав человека, Международный день прав животных и Всемирный день футбола.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 10 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

10 декабря именины празднуют: Алексей, Андрей, Владимир, Дмитрий, Николай, Роман.

Ханука в 2020 году начинается 10 декабря и продлится до вечера 18 декабря. Главной традицией Хануки является зажжение свечей в специальном подсвечнике, что символизирует силу духа и победу света над тьмой.

Все восемь дней, которые длится Ханука, принято зажигать свечи и ставить их в специальный ханукальный подсвечник – ханукию. В первый день праздника евреи зажигают одну свечу, во второй – две и так до восьми. Добавляют свечи обязательно слева направо, а зажигают от девятого подсвечника – шамаша, который находится по центру.

Праздник проходит за весельем и трапезами. Традиционные блюда – салаты, жареный хлеб с чесноком, сладкие пончики и пироги.

Икона Божией Матери, именуемая "Знамение" – изображает Пресвятую Богородицу, которая в мольбе сложила руки на груди, а на фоне круглого щита (или сферы) –благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил.

Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых ее иконописных образов. Иконы Божией Матери, известные под именем "Знамение", появились на Руси в 11-12 веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. Тогда икона помогла спасти древний Новгород от нападения врагов. Слезы, которые потекли из глаз Богоматери после попадания в икону стрел, вызвали у завоевателей ужас, после чего те капитулировали.

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия, которые указывают на важность соблюдения всех прав и свобод, а также равенства между людьми.

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

В честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Первое упоминание о футболе как "об игре в мяч ногами" историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает "толкать ногой".

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Нельзя что-либо вязать, вышивать или шить, заниматься хейндмейдом. Не стоит делать что-либо, где нужны ножницы или иглы.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.

Не рекомендуется рыбачить, так как существует риск рыбаку провалиться под лед.

Мужчинам в этот день нельзя ничего ремонтировать, копать, плотничать, поднимать тяжести и вообще выполнять физическую работу.

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