Поделки ко Дню матери: топ-5 идей подарка своими руками

10 мая украинцы отмечают День Матери. Накануне праздника многие задумываются о том, что подарить своей маме.

Один из подходящих вариантов – подарок своими руками, который будет особенно приятным для близкого человека. OBOZREVATEL предлагает несколько идей поделок ко Дню матери.

Красивый букет своими руками на День матери

Букет своими руками на День матери svoimirukamy.com

Из подручных средств можно сделать красивый букет для мамы ко Дню матери. Так, в качестве материала подойдут бумага, салфетки, коробочки. В результате у вас могут получиться красивейшие розы, ромашки или тюльпаны.

Ваза своими руками

Чтобы сделать вазу в подарок маме, понадобятся стеклянная банка, ацетон, ватный диск, губка, салфетки для декупажа, кисточка, клей пва, акриловые краски, шпагат, ножницы, акриловый лак на водной основе.

Ваза своими руками ко Дню матери svoimirukamy.com

Для начала нужно обезжирить банку с помощью ватного диска и ацетона, а затем покрыть ее белой краской. После высыхания намотайте шпагат на крышку. Вырежьте цветы или другие рисунки из салфеток и приклейте их на банку. Украсьте банку разными красками и дождитесь высыхания.

Ваза своими руками ко Дню матери svoimirukamy.com

Мыло ручной работы ко Дню матери

Такое мыло подходит для жирной и проблемной кожи, имеет приятный аромат и антибактериальный эффект.

Для изготовления мыла понадобятся: 100 грамм мыльной основы, цедра половинки лимона, 1 чайная ложка жидкого меда, 1 чайная ложка сушеных цветов лаванды, 5 капель эфирного масла лаванды, 2 капли эфирного мала лимона, формочка, посуда.

Поделки ко Дню матери 2020: мыло ручной работы svoimirukamy.com

Мыльную основу порежьте на кубики, растопите ее на водяной бане и снимите с плиты. Цедру лимона натрите и отожмите сок. Добавьте лаванду и цедру в мыльную основу, затем перемешайте ее.

В немного остывшую смесь добавьте эфирные масла и мед, перемешайте. Залейте смесь в формочки и посыпьте сверху цветами лаванды. Оставьте на сутки для полного застывания.

Легкие поделки для малышей ко Дню матери

Сделать своими руками подарок ко Дню матери могут и малыши двух-трех лет под руководством папы или бабушки с дедушкой. Это может быть букет из пластилина или нарисованный пальчиковыми красками, поделка из ватных дисков или цветы из бумаги.

Подарок маме своими руками: цветок из пластилина ко Дню матери dekorin.me

Поделка ко Дню матери из ватных дисков dekorin.me

Тюльпаны своими руками montessoriself.ru

Букет маме своими руками podelki.org

Поделки ко Дню матери для детей старше 4-х лет

Дети старше 4-х лет и школьники смогут сделать ко Дню матери более сложные аппликации из цветной бумаги, поделки из помпонов, открытки.

Поделка из помпонов ко Дню матери dekorin.me

Как делать помпоны dekorin.me

Цветы из помпонов dekorin.me

Поделка из ватных дисков на День матери dekorin.me

Подарок ко Дню матери: букет из ткани своими руками podelki.org

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