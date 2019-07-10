Петра и Павла 2019: что категорически запрещено делать в праздник

Праздник всеславнаых апостолов Петра и Павла один из самых почитаемых в церковном календаре. В 2019 году его будут отмечать в пятницу, 12 июля.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чего нельзя делать в День святых апостолов и каких традиций следует придерживаться.

В праздник Петра и Павла есть ряд запретов и традиций vsviti.com.ua

В День апостолов Петра и Павла под запретом:

тяжелый физический труд;

земельные и строительные работы;

проведения генеральной уборки;

вышивание, вязание и занятие любым рукоделием;

В День Петра и Павла, как и в любой религиозный праздник и не только, стоит воздержаться от негативных эмоций, ссор, конфликтов, обид, сплетен и тому подобного. Вместо этого лучше, простить обиду и попросить прощения самому.

Кроме того, в праздник апостолов Петра и Павла не желательно заключать браки. В церкви же 12 июля не проводят обряда венчания.

Существует также поверье, что в этот день следует воздержаться от купания в открытых водоемах. В народе верили, что в праздник духи воды могли забрать человека в жертву.

Что можно и нужно делать в праздник Петра и Павла

Издавна хозяйки накануне праздника тщательно убирали дом и готовили вкусные блюда, чтобы после службы в церкви провести время с близкими людьми.

В некоторых районах Украины на праздник пекут специальное блюдо – мандрики. Это лакомство в виде пончиков или пышек. Их готовят из муки и творога. Считается, что именно этим блюдом питались апостолы, путешествуя по миру с проповедями.

Рыболовы просят этого дня благословение, поскольку святого апостола Петра считают покровителем рыбаков, так как его отец, брат и сам он долгое время занимались рыболовством.

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