Молитвы на Старый Новый год: о здоровье, исполнении желания и другие

Новый Год часто ассоциируется с днем, в который хорошо все начать с чистого листа и открыть для себя путь для всего лучшего и нового.

Для этого на Старый Новый год читают специальные молитвы, в которых Бога просят о благословении и даровании сил на весь год. Что это за молитвы – далее в материале OBOZREVATEL.

Молитвы на Старый Новый год

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"Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения.

Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой Крови освятил.

Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими.

Аминь".

new-year-party.ru

"Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, и управляяй всяческими премудрым и благим Твоим Промыслом. Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя, Всещедрый Господи, благослови венец наступающего лета Твоею благостию. Подаждь свыше благая Твоя всем людем Твоим, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Церковь Твою Святую, град сей и вся грады и страны от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй; Тебе, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, во Едином существе Славимому Богу, всегда благодарение приносити, и Пресвятое Имя Твое воспевати да сподобиши. Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков. Аминь".

Молитва на Старый Новый год Пресвятой Богородице

"Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная".

Молитва Святому Духу на Старый Новый год

"Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".

Краткая молитва святым на Старый Новый год

"Молите Бога о нас вси святии, яко мы усердно, к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших".

omolitvah.ru

Молитва об исполнении желания

В ночь с 13-го на 14-е января, за несколько минут до наступления Старого Нового года своими словами нужно попросить у Бога здоровья и успехов. Затем, ровно в полночь, зажигают семь церковных свечей и семь раз читают молитву "Отче наш", а после нее такую молитву:

"Господи, Иисус Христос Сын Божий. Ты бо рекм си пречистыми усты Твоими: Аминь, глаголю вам, земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего. Иже на небеси: где же два или трое собрались во имя Мое, тут семь. Аз посреде их, Неперолжны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя; даруй нам, рабам Твоим (перечислить имена), согласившимся просить Тя (кратко изложить просьбу), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки веков воля Твоя. Аминь".

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