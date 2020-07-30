Когда Медовый Спас 2020: история, традиции и запреты на Маковея

Медовый Спас в 2020 году приходится на пятницу.

Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа. В 2020 году праздник приходится на пятницу. Другие названия – Первый Спас, или Маковея.

Православные верующие в этот день чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

В Медовый Спас отмечается Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня Фото: mari.eparhia.ru

История праздника

Праздник Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня пришел к нам из Византии и был посвящен перенесению сохранившейся части креста Господня из императорского дворца в храм Софии.

В 9-м веке Константинополь изнывал от сильной жары, по городу распространялись инфекционные заболевания. В течение двух недель люди носили святыню по улицам, с помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище, чтобы пошли дожди, – и болезни отступали.

В Киевской Руси праздник совпадал с началом сбора урожая меда, поэтому в народе ему дали название Медовый Спас. А название Маковей появилось благодаря тому, что в это время начинается сбор мака.

Праздник Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня пришел к нам из Византии Фото: moleben-online.ru

Традиции праздника

В Первый Спас верующие отправляются на традиционное богослужение, освящают мед, воду, букеты из красного мака и других цветов. Их принято высушивать и хранить, а в случае болезни готовить отвары для купания.

Медовый Спас – это также первый день Успенского поста. Поэтому праздничный стол довольно скромный: нельзя есть мясо, молоко, рыбу, яйца и блюд из них. Разрешаются ягоды, фрукты, орехи, мед и булочки с маком. Также хозяйки пекут медовые коржики, пряники и печенья; в народе принято угощать друг друга медом.

Считалось, что с этого дня пчелы больше не несут мед. На Маковея пчеловоды доставали из ульев первые медовые соты и святили их в церкви. Верили, что собранный в это время мед является целебным.

В Медовый Спас в православных храмах проводятся традиционные богослужения Фото: podolsk-sobor.ru

Приметы на 14 августа

Какой Маковей – такое и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Олени в воду заходят – больше в реках купаться нельзя.

Крупные ягоды малины 14 августа – пришла пора посева озимых.

Розы отцвели – скоро наступят холода.

14 августа идет дождь – не стоит ничего сеять, иначе урожая не будет.

На Маковея ветряная погода – к снежной и морозной зиме.

Название Маковей появилось благодаря тому, что в Медовый Спас обычно начинается сбор мака Фото: Pixabay

Что нельзя делать в Медовый Спас?

На Маковея начинается строгий Успенский пост, поэтому стоит употреблять лишь постную пищу.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и вообще допускать дурные мысли.

В Медовый Спас под запретом шумные празднования, громкие разговоры, крики.

После 14 августа, по поверью, нельзя купаться, так как уже прошел Ильин день.

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