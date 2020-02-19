Масленица 2020: когда праздновать, приметы и традиции

Масленица – это один из самых древних славянских праздников, который символизирует собой приход весны.

На Масленицу принято печь блины и устраивать народные гуляния, которые продолжаются всю праздничную неделю. Завершается Масленица Прощеным воскресеньем, после чего начинается Великий пост. О том, когда будут праздновать Масленицу 2020, о ее главных традициях и приметах расскажет OBOZREVATEL.

Масленица в 2020 году начнется 24 февраля pixabay.com

Масленица 2020: когда праздновать

Чтобы понять, когда будет праздноваться Масленица в 2020-м, нужно от даты Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля, вычесть 48 дней до Великого поста (2 марта), а затем еще одну неделю до его начала.

Таким образом, в 2020 году Масленица начнется 24 февраля в понедельник, а закончится в воскресенье 1 марта.

Масленица Pinterest

Масленица: традиции

Масленица тесно связана с Пасхой, поскольку в Великий пост нельзя употреблять в пищу молочные продукты, яйца, мясо. На Масленицу молочные блюда разрешается есть вволю всю неделю.

Так, главный символ Масленицы – блины. Блины обязательно должны иметь круглую форму, поскольку они символизируют Солнце.

Главный символ Масленицы – блины pixabay.com

Блины на Масленицу готовят с самыми разными начинками, а на угощение зовут родственников и друзей, также сами ходят в гости.

Также на Масленицу традиционно готовят пироги, оладьи, сырники, вареники, булочки, пончики и другую разную выпечку.

В самый же последний день Масленицы, на Прощеное воскресенье, на столе главным блюдом должна быть яичница.

Приметы на Масленицу

Первый испеченный на Масленицу блин предназначается для поминовения усопших. Тесто замешивают молча, думая о людях, которых уже рядом нет. Этот блин нужно отдать птичке, которая полетит в небо.

По поверью, если блины на Масленицу получаются пышными и хорошо пекутся, то год будет благополучным. Если же блины выходят слишком тонкими, толстыми или бесформенными, это сулит проблемы и неудачи.

Приметы на Масленицу pixabay.com

Высокая горка блинов – к благополучию, низкая – к неурожаю.

Если на Масленицу стоит холодная погода – лето будет теплым, если идет дождь – осенью будет много грибов.

Дни Масленицы: значение

Первый день Масленицы, понедельник (в 2020 году это 24 февраля), называется "Встреча". В этот день приглашают в гости родственников и угощают их блинами и разными сладостями.

Основное блюдо на Масленицу – блины pixabay.com

Также существует традиция в первый день Масленицы ставить в центре празднования соломенную куклу, которая должна простоять до конца Масленичной недели. Такую куклу можно сделать своими руками из соломы и ткани. Делать это следует с добрыми помыслами и настроением. Если поставить куклу дома на видное место, она принесет благополучие, радость и достаток.

Второй день Масленицы, вторник 25 февраля, именуется "Заигрывание". В этот день веселятся и катаются на санках.

Масленица Pinterest

Третий день Масленичной недели, среда 26 февраля, – "Лакомка". В этот день готовят множество разных блюд и угощают ими всех гостей. Основным блюдом остаются блины.

В четвертый день Масленицы, "Разгуляй" (четверг 27 февраля) устраивают громкие празднования и гуляния с утра до вечера.

Пятый день Масленицы, пятница (28 февраля), называется "Тещины вечеринки". Так, в этот день зять по традиции зовет тещу и тестя в гости и готовит для них блины. Считается, что это может примирить семьи, которые раньше пребывали в ссорах.

Масленица pixabay.com

Шестой день Масленицы, суббота 29 февраля, – "Посиделки золовки": невестка должна пригласить к себе в гости своих родителей и родителей мужа.

Седьмой день Масленицы – "Прощеное воскресенье", в 2020 году выпадает на 1 марта. В этот очень светлый день, который предшествует Великому посту, нужно просить прощения у всех, перед кем вы могли провиниться. В последний день Масленицы принято сжигать куклу из соломы.

В последний день Масленицы принято сжигать куклу из соломы pixabay.com

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