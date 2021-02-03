Максимов день: что можно и что нельзя делать в праздник

В среду, 3 февраля, православная церковь в Украине чтит память сразу двух святых с именем Максим: Максима Исповедника и Максима Грека.

В народе праздник известен как Максимов день, Максим Утешитель, Максим Исповедник. В народе Максим Грек считается защитником обездоленных, вдов, сирот и всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Максим Исповедник родился в 580 году в Константинополе. Он был христианским монахом, богословом и борцом с ересями. В православии святой прославлен в лике преподобных и в лике исповедников, его называют "великим Учителем Церкви".

Максим Грек – христианский писатель, богослов, переводчик, филолог, публицист. Родился в Греции в 1475 году, однако позже жил в России, где работал над переводом духовных произведений. Умер он в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре; православной церковью канонизирован в лике преподобных.

Святой Максим Грек в народе считается утешителем и помощником в бедах, заступником вдов и сирот.

В день памяти святого принято молиться в церкви и вспоминать добрым словом всех, кто когда-то помог в жизни и по возможности отблагодарить таких людей.

Также в праздник можно помолиться о мире и помощи в трудной ситуации.

На Максима принято мириться с людьми, с которыми в прошлом была ссора.

Семейные пары молятся о благополучии и согласии в доме.

Считается, что молитва Максиму Греку за близкого человека защитит его и подарит надежду. К этому святому часто обращались незамужние девушки без приданого, сироты и обездоленные.

Хозяйки на Максима пекли пироги, которыми угощали родных, знакомых, а также нуждающихся и просто добрых людей.

В народе говорили, что в случае проблемы в Максимов день нужно пойти в лес и прислониться к березе, рассказав ей обо всех своих тревогах. А по дороге назад должно было найтись правильное решение.

Ссориться с близкими, особенно с супругом.

Оставлять голодными домашних питомцев: согласно поверью, в противном случае человеку грозит нужда.

Пришивать пуговицы – иначе не получится избавиться от старых проблем.

Пренебрегать чувствами окружающих и смеяться над кем-либо, – чтобы не навлечь беду. В праздник следует проявлять смирение и дружелюбие.

Отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Небо ясное – к плохому урожаю, в полночь через тучи видна Луна – к хорошему.

Яркая заря при ясном небе – к морозам в ближайшее время.

Сорвалась запланированная встреча – к добру.

Доброе дело обязательно вернется.

Рожденные 3 февраля считаются хорошими семьянинами и хозяевами. В качестве оберега им следует носить лазурит или хризопраз.

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