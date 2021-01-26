Какой праздник 27 января: что нельзя делать, приметы и именинники

27 января православные верующие празднуют День памяти равноапостольной Нины, а в мире – Международный день памяти жертв Холокоста.

Существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 27 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 27 января отмечают: Нина, Андрей, Марк, Давид, Адам, Иван, Стефан, Илья, Иосиф, Павел, Сергей.

Святая равноапостольная Нина вошла в историю как просветительница Грузии, приведшая страну к православию. Кроме того, она исцелила от тяжелой болезни царицу Нану, которая, выздоровев, стала ревностной христианской. При жизни святая Нина совершила много чудес молитвой.

В народе в этот день принято заботиться о домашнем скоте.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила 1 ноября 2005 года в резолюции 27 января днем памяти жертв, которые подверглись актам насилия из-за антисемитизма, расизма и других формам нетерпимости.

Если в этот день деревья покрываются инеем, то в ближайшие дни ждать существенного потепления.

Белые облака на небе 27 января сулят стужу.

27 января холодно и идет снег – температура воздуха поднимется выше нуля.

Если на закате появляется столб солнечного света – знак, что ударят сильные морозы.

Карканье вороны рано утром в этот день сулит в скором времени метель.

В этот день запрещается долго спать – день стоит полностью посвятить работе.

Также запрещается лениться и устраивать долгие перерывы.

Нельзя оставлять надолго голодными домашних животных.

Под запретом споры и ссоры с соседями.

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