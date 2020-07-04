Именины 4 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 4 июля отмечают мужчины с именами Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Феодор, Юлиан, Юлий, а также женщины по имени Анастасия и Василиса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день и кого стоит поздравить с именинами.

Именины 4 июля: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Антон, церковная форма – Антоний. По одной из версии, произошло от древнегреческого "состязаться", "вступать в бой".

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Максим – имя имеет римские корни, означает "величавый".

Никита – имя греческого происхождения, в переводе означает "победитель".

Николай – имя греческого происхождения, буквальное значение – "победитель народов".

Павел – имя латинского происхождения, образовалось от латинского paulus – "малый", "небольшой".

Федор, Феодор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Юлий – предположительно, значение имени взято из греческого языка, в котором означает "пушистобородый".

Юлиан – имя латинского происхождения, производное от Юлий. Означает "из рода Юлиев" или "юлианец" (сторонник партии Цезаря).

Именины 4 июля: женские имена

Анастасия – имя греческого происхождения, означает "возвращение к жизни, воскресение, возрождение" ("возвращенная к жизни").

Василиса – произошло от древне-греческого "василисса, василинна" – жена василевса, правителя; царица, царственная.

Под такими именами рекомендуется крестить родившихся в этот день детей, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и успешными.

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