Именины 19 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 19 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 19 сентября: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".

Архип – имя греческого происхождения, означает "повелитель лошадей", "управляющий лошадьми".

Всеволод – славянское имя, образованное из двух смысловых частей: "все-", то есть "весь", и "волод-" ("владеть").

Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".

Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису" (богу виноделия).

Дмитрий – имя греческого происхождения, означает "посвященный богине Деметре".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Кирилл – в переводе с греческого имя означает "господин" или "владыка".

Константин – имя латинского происхождения; означает "постоянный, стойкий".

Макар – в переводе с греческого имя означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".

Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 19 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 19 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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