Именины 15 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 15 августа отмечают мужчины с именами Арнольд, Василий, Иван, Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор, Фока, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 15 августа: мужские имена

Арнольд – древнегерманское имя, в переводе означает "Орлиная сила".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Кирилл – имя в переводе с греческого означает "господин" или "владыка".

Никодим – имя греческого происхождения. Значение имени – "побеждающий народ".

Платон – имя греческого происхождения, означает "широкоплечий".

Роман – в переводе с латинского означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Тарас – имя греческого происхождения, означает "мятежник", "смутьян" или "беспокойный".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Фока – имя греческого происхождения, переводится как "тюлень"

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 15 августа: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 15 августа, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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